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У Києві 3 липня оголосили День жалоби – в місті заборонені будь-які розважальні заходи

10:14, 2 липня 2026
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У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.
У Києві 3 липня оголосили День жалоби – в місті заборонені будь-які розважальні заходи
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У Києві у пʼятницю, 3 липня, оголосили День жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Зауважимо, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там шукають людей під завалами.

На цей час відомо про 13 загиблих у Києві.

Нагадаємо, що у Києві на місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи. У Дарницькому районі знищено частину девʼятиповерхівки. ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів.

На місці ліквідації наслідків ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці координує хід рятувальних робіт міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, загальна кількість загиблих у Києві збільшилася до 13 осіб. На цій локації підтверджено загибель 1 людини, але є інформація про ще щонайменше 6 зниклих безвісти.

Завдяки рятувальній операції Головного управління ДСНС України у м.Києві з-під руїн вдалося деблокувати 7 людей. Всього врятовано на цій локації 17 осіб.

Міністр розповів, що періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами. При цьому використовують спеціальне обладнання – віброфони, завдяки яким можна почути навіть серцебиття.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

У повідомленні сказано, що всього по Києву через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків.

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ДСНС Київ війна

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