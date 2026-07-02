  1. Суспільство
  2. / В Україні

Військова пенсія під загрозою: які документи потрібно перевірити перед звільненням зі служби

18:43, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі помилки в розрахунках рішення можна переглянути або оскаржити в суді.
Військова пенсія під загрозою: які документи потрібно перевірити перед звільненням зі служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на військову пенсію залежить не лише від проходження служби, а й від правильно обчисленої та документально підтвердженої вислуги років. У Сумському обласному ТЦК та СП рекомендують військовослужбовцям ще до звільнення перевірити всі документи, щоб уникнути проблем із призначенням пенсії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До вислуги років можуть зараховуватися служба за контрактом, військова служба під час мобілізації, строкова служба, окремі періоди виконання бойових завдань, а також служба в особливих умовах. У деяких випадках законодавство передбачає пільговий порядок обчислення вислуги, що може вплинути як на право виходу на пенсію, так і на її розмір.

Перед звільненням військовослужбовцям рекомендують перевірити накази про прийняття та звільнення зі служби, витяги з особової справи, військовий квиток, довідки військових частин, архівні документи, а також підтвердження участі в бойових діях і виконанні спеціальних завдань.

Якщо після звільнення виявилося, що частину служби не зарахували до вислуги років, необхідно отримати офіційне пояснення, зібрати додаткові підтвердні документи та звернутися із заявою про перегляд розрахунку. За потреби таке рішення можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

У ТЦК наголошують, що навіть кілька місяців неврахованої служби можуть вплинути як на право отримання військової пенсії, так і на розмір майбутніх пенсійних виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові документи військовослужбовці пенсія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи може військова частина зайняти приватний будинок: які права має власник

Чи можуть військові без згоди власника зайти до приватного будинку під час воєнного стану, коли це дозволяє закон і які права у такій ситуації мають власники житла – розбираємося на підставі Конституції, законодавства та позиції Верховного Суду.

Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС

ВРП підтримала призначення Наталії Дорошенко до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Антикорупційна стратегія: урядова версія робить ставку на цифровізацію та інституційну стійкість проте оминає політичні ризики

Аналіз альтернативної стратегії виявляє розбіжності з рекомендаціями Європейської Комісії щодо реформи прокуратури та ДБР.

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]