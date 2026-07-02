Військова пенсія під загрозою: які документи потрібно перевірити перед звільненням зі служби

У разі помилки в розрахунках рішення можна переглянути або оскаржити в суді.

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Право на військову пенсію залежить не лише від проходження служби, а й від правильно обчисленої та документально підтвердженої вислуги років. У Сумському обласному ТЦК та СП рекомендують військовослужбовцям ще до звільнення перевірити всі документи, щоб уникнути проблем із призначенням пенсії.

До вислуги років можуть зараховуватися служба за контрактом, військова служба під час мобілізації, строкова служба, окремі періоди виконання бойових завдань, а також служба в особливих умовах. У деяких випадках законодавство передбачає пільговий порядок обчислення вислуги, що може вплинути як на право виходу на пенсію, так і на її розмір.

Перед звільненням військовослужбовцям рекомендують перевірити накази про прийняття та звільнення зі служби, витяги з особової справи, військовий квиток, довідки військових частин, архівні документи, а також підтвердження участі в бойових діях і виконанні спеціальних завдань.

Якщо після звільнення виявилося, що частину служби не зарахували до вислуги років, необхідно отримати офіційне пояснення, зібрати додаткові підтвердні документи та звернутися із заявою про перегляд розрахунку. За потреби таке рішення можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

У ТЦК наголошують, що навіть кілька місяців неврахованої служби можуть вплинути як на право отримання військової пенсії, так і на розмір майбутніх пенсійних виплат.

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