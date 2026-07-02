В Україні за пів року відкрили на 39 тисяч більше ФОПів, ніж закрили — яка сфера зростає найактивніше

Кількість нових реєстрацій залишилася майже стабільною, водночас кількість закриттів скоротилася на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж перших двох кварталів 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості фізичних осіб-підприємців: відкрито на 39 214 більше ФОПів, ніж припинено діяльність.

Як вказують аналітики Опендатабот, за цей період 141 472 підприємці зареєстрували бізнес, тоді як 102 258 ФОПів його закрили. Кількість нових реєстрацій залишилася майже стабільною, водночас кількість закриттів скоротилася на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Найбільший чистий приріст зафіксовано у сфері освіти (+3 902 ФОПи) та роздрібної торгівлі (+3 596). Також до лідерів увійшли поштова й кур’єрська діяльність (+2 558), операції з нерухомістю (+2 504) та оптова торгівля (+2 391).

Водночас скорочення підприємницької активності відбулося у сфері ремонту комп’ютерів та обладнання (–365 ФОПів), а також у сегментах охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів і оброблення деревини.

За регіонами найбільше зростання кількості ФОПів зафіксовано в Києві (+5 058), Дніпропетровській (+4 284), Львівській (+4 254), Київській (+3 756) та Одеській (+2 955) областях.

Натомість зниження підприємницької активності спостерігалося у Донецькій (–569), Херсонській (–293) та Луганській (–93) областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.