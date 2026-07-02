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В Україні за пів року відкрили на 39 тисяч більше ФОПів, ніж закрили — яка сфера зростає найактивніше

11:31, 2 липня 2026
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Кількість нових реєстрацій залишилася майже стабільною, водночас кількість закриттів скоротилася на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.
В Україні за пів року відкрили на 39 тисяч більше ФОПів, ніж закрили — яка сфера зростає найактивніше
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Упродовж перших двох кварталів 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості фізичних осіб-підприємців: відкрито на 39 214 більше ФОПів, ніж припинено діяльність.

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Як вказують аналітики Опендатабот, за цей період 141 472 підприємці зареєстрували бізнес, тоді як 102 258 ФОПів його закрили. Кількість нових реєстрацій залишилася майже стабільною, водночас кількість закриттів скоротилася на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Найбільший чистий приріст зафіксовано у сфері освіти (+3 902 ФОПи) та роздрібної торгівлі (+3 596). Також до лідерів увійшли поштова й кур’єрська діяльність (+2 558), операції з нерухомістю (+2 504) та оптова торгівля (+2 391).

Водночас скорочення підприємницької активності відбулося у сфері ремонту комп’ютерів та обладнання (–365 ФОПів), а також у сегментах охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів і оброблення деревини.

За регіонами найбільше зростання кількості ФОПів зафіксовано в Києві (+5 058), Дніпропетровській (+4 284), Львівській (+4 254), Київській (+3 756) та Одеській (+2 955) областях.

Натомість зниження підприємницької активності спостерігалося у Донецькій (–569), Херсонській (–293) та Луганській (–93) областях.

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бізнес ФОП

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