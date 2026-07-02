У Львові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці, а потім погрожував рушницею дівчині

Колишній військовослужбовець здійснив близько дев'яти пострілів у повітря і втік.

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У Львові поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та погрожував зброєю дівчині. Про це повідомили у поліції Львівської області.

1 липня близько 23:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Шевченка невідомий здійснив близько дев’яти пострілів у повітря з рушниці, після чого сів в автомобіль Chrysler Grand Voyager і поїхав у напрямку Яворова.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Згодом до поліції надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував зброєю дівчині.

До пошуків зловмисника негайно залучили оперативників, слідчих відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, працівників Управління карного розшуку, інших підрозділів поліції Львівщини та патрульних.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний житель Запорізької області, колишній військовослужбовець.

За кілька годин поліцейські розшукали та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку автомобіля затриманого правоохоронці виявили та вилучили помпову рушницю і набої до неї.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

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