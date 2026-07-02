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Во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице, а затем угрожал ружьем девушке

14:31, 2 июля 2026
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Бывший военнослужащий произвел около девяти выстрелов в воздух и скрылся.
Во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице, а затем угрожал ружьем девушке
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Во Львове полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу и угрожавшего оружием девушке. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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1 июля около 23:30 на спецлинию «102» поступило сообщение, что на улице Шевченко неизвестный произвел около девяти выстрелов в воздух из ружья, после чего сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и уехал в направлении Яворова.

В результате стрельбы никто не пострадал. Впоследствии в полицию поступила информация, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал оружием девушке.

К розыску злоумышленника немедленно привлекли оперативников, следователей отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, сотрудников Управления уголовного розыска, других подразделений полиции Львовской области и патрульных.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий.

Через несколько часов полицейские разыскали и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обыска автомобиля задержанного правоохранители обнаружили и изъяли помповое ружье и патроны к нему.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

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