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В Германии хотят разрешить обязательный призыв резервистов на военные учения без их согласия

11:13, 2 июля 2026
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Правительство одобрило законопроект, призванный укрепить систему военного резерва и ускорить мобилизацию в случае угрозы.
В Германии хотят разрешить обязательный призыв резервистов на военные учения без их согласия
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Правительство Германии одобрило законопроект, направленный на укрепление системы военного резерва Бундесвера. Документ предусматривает возможность обязательного призыва резервистов на учения, чтобы страна могла быстрее мобилизовать силы в случае обострения ситуации с безопасностью в Европе. Об этом сообщает Reuters.

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Германия планирует к середине следующего десятилетия увеличить численность военного резерва как минимум до 200 тысяч человек, а также довести количество военнослужащих, проходящих действительную службу, как минимум до 260 тысяч.

Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно заявлял, что страна должна быть «готова к войне» и повысить способность быстро мобилизовать силы в случае масштабного военного конфликта в Европе.

Одним из ключевых изменений законопроекта является отмена требования о получении согласия как резервиста, так и его работодателя на призыв к участию в учениях. В то же время военное ведомство планирует сделать службу в резерве более привлекательной и увеличить срок уведомления работодателей о призыве сотрудников.

В Министерстве обороны Германии отмечают, что законопроект призван обеспечить надлежащую подготовку резервистов и их готовность к оперативному привлечению в случае, если НАТО потребуется оперативная мобилизация немецких сил. В ведомстве подчеркивают, что в нынешней ситуации с безопасностью в Европе полагаться исключительно на добровольное участие резервистов уже недостаточно.

Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект после летних каникул. В Министерстве обороны рассчитывают, что закон вступит в силу в начале следующего года.

После обнародования законопроекта в мае его положительно оценила Немецкая ассоциация резервистов. В то же время немецкое бизнес-лобби DIHK выступило за увеличение срока уведомления работодателей о призыве резервистов как минимум до трех месяцев вместо предусмотренных документом восьми недель.

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