В Германии хотят разрешить обязательный призыв резервистов на военные учения без их согласия
Правительство Германии одобрило законопроект, направленный на укрепление системы военного резерва Бундесвера. Документ предусматривает возможность обязательного призыва резервистов на учения, чтобы страна могла быстрее мобилизовать силы в случае обострения ситуации с безопасностью в Европе. Об этом сообщает Reuters.
Германия планирует к середине следующего десятилетия увеличить численность военного резерва как минимум до 200 тысяч человек, а также довести количество военнослужащих, проходящих действительную службу, как минимум до 260 тысяч.
Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно заявлял, что страна должна быть «готова к войне» и повысить способность быстро мобилизовать силы в случае масштабного военного конфликта в Европе.
Одним из ключевых изменений законопроекта является отмена требования о получении согласия как резервиста, так и его работодателя на призыв к участию в учениях. В то же время военное ведомство планирует сделать службу в резерве более привлекательной и увеличить срок уведомления работодателей о призыве сотрудников.
В Министерстве обороны Германии отмечают, что законопроект призван обеспечить надлежащую подготовку резервистов и их готовность к оперативному привлечению в случае, если НАТО потребуется оперативная мобилизация немецких сил. В ведомстве подчеркивают, что в нынешней ситуации с безопасностью в Европе полагаться исключительно на добровольное участие резервистов уже недостаточно.
Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект после летних каникул. В Министерстве обороны рассчитывают, что закон вступит в силу в начале следующего года.
После обнародования законопроекта в мае его положительно оценила Немецкая ассоциация резервистов. В то же время немецкое бизнес-лобби DIHK выступило за увеличение срока уведомления работодателей о призыве резервистов как минимум до трех месяцев вместо предусмотренных документом восьми недель.
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