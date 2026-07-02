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Для устранения последствий атаки РФ на Киев задействовали вертолет ГСЧС

09:36, 2 июля 2026
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В Дарницком районе уничтожена часть девятиэтажного дома, ГСЧС сейчас работает над спасением людей из-под завалов.
Для устранения последствий атаки РФ на Киев задействовали вертолет ГСЧС
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В Киеве на местах разрушений, вызванных российским ударом, в многоэтажном и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы. Отметим, что в Дарницком районе уничтожена часть девятиэтажного дома. ГСЧС сейчас работает над спасением людей из-под завалов.

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На месте ликвидации последствий вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе столицы ход спасательных работ координирует министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, общее количество погибших в Киеве увеличилось до 13 человек. На этой локации подтверждена гибель 1 человека, однако есть информация еще как минимум о 6 пропавших без вести.

Благодаря спасательной операции Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве из-под руин удалось деблокировать 7 человек. Всего на этой локации спасено 17 человек.

Министр сообщил, что периодически объявляется минута тишины, чтобы услышать признаки жизни людей, которые могут находиться под завалами. При этом используется специальное оборудование — виброфоны, с помощью которых можно услышать даже сердцебиение.

К ликвидации последствий атаки привлечены почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

В сообщении отмечается, что всего по Киеву в результате обстрела повреждено более 20 жилых домов.

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МВД ГСЧС Киев война

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