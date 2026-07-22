КСУ объяснил мотивы решения о неконституционности безальтернативного содержания под стражей военнослужащих

В Конституционном Суде состоялась онлайн-лекция, посвященная решению КСУ от 24 июня 2026 года, которым была признана неконституционной часть восьмой статьи 176 УПК Украины о безальтернативном содержании под стражей военнослужащих.

фото: КСУ

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Конституционный Суд Украины сообщил, что состоялась онлайн-лекция, посвященная решению КСУ от 24 июня 2026 года по делу по конституционной жалобе Сергея Гнездилова.

Предметом конституционного контроля по этому делу была часть восьмая статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой «во время действия военного положения к военнослужащим, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402–405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой настоящей статьи». Этим Решением Суд признал оспариваемое положение Кодекса неконституционным.

Раскрывая конституционные основы, положенные в основу Решения, судья-докладчик Василий Лемак сосредоточил внимание на гарантиях права на свободу и личную неприкосновенность, установленных статьей 29 Конституции Украины. Он подчеркнул, что эта статья не только провозглашает соответствующее право, но и определяет действенный механизм его защиты: вопрос об аресте или содержании под стражей должен решаться судом на основании мотивированного судебного решения.

По словам судьи, требование мотивированности предусматривает, что решение о применении меры пресечения должно основываться на законе и индивидуальной оценке фактических обстоятельств конкретного дела. Поскольку обстоятельства, риски и особенности каждого уголовного производства различаются, законодатель не может заранее и безальтернативно определять единственный результат судебного рассмотрения.

«Может ли судебное решение быть действительно мотивированным, если его результат заранее определил законодатель? Если законом предусмотрена только одна мера пресечения — содержание под стражей, судья фактически лишен возможности оценить конкретные обстоятельства дела и избрать менее строгую меру», — отметил докладчик.

Василий Лемак подчеркнул, что оспариваемое положение оценивалось не изолированно, а во взаимосвязи с другими положениями Уголовного процессуального кодекса Украины, задачами уголовного производства и правилами применения мер пресечения. В то же время определяющим стандартом конституционного контроля была именно статья 29 Конституции Украины.

Судья также подчеркнул, что законодатель не может сводить роль суда к технико-юридическому оформлению заранее определенного решения. Определение меры пресечения относится к правоприменительной деятельности суда, а следовательно, вмешательство законодательной власти в осуществление этих полномочий нарушает конституционный принцип разделения государственной власти.

Отдельное внимание было уделено принципам равенства и человеческого достоинства. Подозрение в совершении уголовного правонарушения, в том числе военного, не лишает лицо конституционных гарантий и не может быть основанием для автоматического применения самой строгой меры пресечения. По убеждению докладчика, человеческое достоинство принадлежит каждому человеку независимо от его статуса, поведения или обстоятельств, в которых он оказался.

Судья подчеркнул, что принятое Решение касается не только заявителя или отдельной категории военнослужащих. Прежде всего оно направлено на обеспечение конституционных полномочий следственного судьи, который должен самостоятельно определять надлежащую меру пресечения в каждом конкретном деле.

Во время лекции также речь шла о соотношении потребностей обороны государства и гарантий прав человека в условиях военного положения. Подчеркивалось, что война не должна противопоставляться правам человека. Конституция Украины предусматривает особый правовой режим военного положения, однако одновременно устанавливает перечень прав и гарантий, которые не могут быть ограничены даже в таких условиях. Осуществление правосудия не может быть отменено, ограничено или передано другим органам или должностным лицам.

Судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников, который изложил совпадающее отдельное мнение относительно Решения, сосредоточился на его методологическом и практическом значении. Он также обратил внимание на отсрочку утраты силы неконституционного положения на три месяца. По его словам, такой подход должен обеспечить упорядоченный пересмотр судами мер пресечения, примененных на основании оспариваемого положения, и не допустить правовой неопределенности в системе уголовной юстиции.

Отдельное мнение по этому Решению также изложил судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская напомнила, что юридические позиции Конституционного Суда Украины являются обязательными для всех органов государственной власти, в частности для законодателя и судов. Она также отметила значение научных заключений, предоставленных специалистами по запросу судьи-докладчика во время подготовки дела к рассмотрению.

Подводя итоги дискуссии, судьи подчеркнули, что Решение № 4-р(II)/2026 развивает конституционные стандарты защиты свободы, человеческого достоинства, равенства и независимости судебной власти. Оно имеет важное значение для формирования конституционного права военного времени и подтверждает, что даже при исключительных обстоятельствах государство обязано действовать в пределах Конституции Украины.

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