БП ВС определила порядок назначения наказания, если после приговора выявили новые тождественные преступления

Большая Палата ВС определила поэтапный механизм назначения наказания в случае, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще в нескольких тождественных уголовных правонарушениях, одни из которых совершены до вынесения предыдущего приговора, а другие — после.

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При определении окончательного наказания важное значение имеет время совершения уголовных правонарушений — до или после вынесения предыдущего приговора. Положения ч. 4 ст. 70 УК Украины должны применяться независимо от того, являются ли уголовные правонарушения тождественными, если часть из них была совершена до вынесения предыдущего приговора, а другая — после его вынесения.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

В этом деле гражданин Украины обвинялся по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 353 УК Украины. Приговором суда он был признан виновным, и ему назначено наказание с применением частей 1 и 4 ст. 70 УК Украины. Окончательное наказание по совокупности приговоров осужденному назначено в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в части разрешения гражданских исков потерпевших, в остальной части оставил приговор без изменений.

Осужденный и прокурор обжаловали эти судебные решения в Верховный Суд.

В этом деле перед Большой Палатой Верховного Суда встал вопрос о применении правил ч. 4 ст. 70 УК Украины в случае, когда лицо осуждается за совершение нескольких тождественных уголовных правонарушений и одновременно одно или несколько из них были совершены до вынесения предыдущего приговора, а еще одно или несколько — после его вынесения, а также о квалификации таких правонарушений в аспекте применения норм, определенных ч. 4 ст. 70, ч. 5 ст. 71 УК Украины, в их взаимосвязи с положениями, определенными ч. 1 ст. 32, ст. 33 этого Кодекса.

Большая Палата Верховного Суда прежде всего обратила внимание на то, что вопросы уголовно-правовой квалификации тождественных уголовных правонарушений и вопросы назначения наказания за их совершение не являются одинаковыми по своему содержанию. Тождественность уголовных правонарушений может влиять на их квалификацию, однако сама по себе не изменяет установленного уголовным законом порядка определения наказания лицу в случае, когда часть таких правонарушений была совершена до вынесения предыдущего приговора.

Применение ч. 4 ст. 70 УК Украины обусловлено исключительно временным критерием совершения уголовных правонарушений — наличием эпизодов, совершенных до вынесения предыдущего приговора, которые не были им охвачены.

БП ВС подчеркнула, что ошибочными являются действия суда, когда он, установив, что лицо совершило несколько тождественных уголовных правонарушений, часть из которых была совершена до вынесения предыдущего приговора, а другая — после его вынесения, не применяет правила ч. 4 ст. 70 УК Украины к тем правонарушениям, которые были совершены до предыдущего приговора.

Учитывая изложенное, Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что если после вынесения приговора по делу (далее — приговор 1) будет установлено, что осужденный виновен еще в нескольких уголовных правонарушениях, одни из которых совершены до вынесения приговора 1, а другие — после его вынесения, окончательное наказание назначается с применением правил как ст. 70 УК Украины, так и ст. 71 этого Кодекса в следующей последовательности:

сначала назначается наказание за каждое уголовное правонарушение отдельно, совершенное до вынесения приговора 1;

далее — по правилам ч. 1 ст. 70 УК Украины определяется наказание по совокупности уголовных правонарушений, совершенных до вынесения приговора 1; после этого — по правилам ч. 4 ст. 70 УК Украины;

затем — назначается наказание за каждое уголовное правонарушение отдельно, совершенное после вынесения приговора 1;

далее — по правилам ч. 1 ст. 70 УК Украины определяется наказание по совокупности уголовных правонарушений, совершенных после вынесения приговора 1;

после этого — по правилам ст. 71 УК Украины определяется окончательное наказание по совокупности приговоров, а именно к наказанию, определенному в п. 4, полностью или частично присоединяется неотбытая часть наказания, определенная в п. 2.

Если в отношении лица были вынесены два приговора (далее — приговор 1 и приговор 2) и будет установлено, что оно совершило уголовные правонарушения до вынесения приговора 1 и после него, а также после вынесения приговора 2, то наказание назначается с учетом соблюдения указанного выше порядка.

В этом деле Большая Палата Верховного Суда удовлетворила жалобу прокурора и частично удовлетворила жалобу осужденного, изменив приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда. Большая Палата Верховного Суда постановила освободить осужденного от наказания по ч. 1 ст. 353 УК Украины в связи с истечением сроков давности, а также изменила назначенное судом первой инстанции наказание с применением определенного в этом деле механизма его назначения, оставив окончательное наказание по совокупности приговоров без изменений.

С постановлением БП ВС от 24 июня 2026 года по делу № 607/9097/20 можно ознакомиться по ссылке.

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