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Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения расширен на 223 позиции — Госспецсвязи

16:42, 22 июля 2026 19
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В настоящее время перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования содержит 1564 позиции.
Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения расширен на 223 позиции — Госспецсвязи
Фото: cip.gov.ua
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Госспецсвязи сообщила, что расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 1341 позиции до 1564 позиций. В 223 новых пункта вошло программное обеспечение и оборудование ряда подсанкционных компаний.

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«Обновление произошло по результатам системной работы Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи. Специалисты обрабатывают действующие и новые решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные в действие указами Президента Украины.

В рамках этой работы анализируются программные продукты и коммуникационное оборудование, связанные с подсанкционными лицами. Это необходимо для своевременного обновления Перечня и минимизации рисков использования таких решений в государственном секторе», — говорится в заявлении.

В частности, Перечень дополнен продуктами следующих компаний и систем:

▪️ ООО «Группа компаний «Иннотех»: банковские, финтех-, корпоративные, аналитические, интеграционные, облачные и инфраструктурные программные платформы;

▪️ ООО «Труконф»: серверное и клиентское программное обеспечение для видеоконференцсвязи, корпоративных коммуникаций и MCU-серверов;

▪️ ООО «Политерм»: геоинформационное программное обеспечение и программные комплексы для моделирования, расчета и диспетчеризации инженерных сетей;

▪️ решения линейки Zulu: продукты ZuluGIS/ZuluServer, ZuluNetTools, веб-, мобильные, OPC/API-компоненты и модули для тепловых, водопроводных, канализационных, газовых и паровых сетей;

▪️ авиационная и космическая сферы: специализированное ПО и информационные системы ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» для авиационного метеорологического обеспечения, а также программные продукты ФГУП «Космическая связь» и АО «Амтел-Связь».

Ознакомиться с обновленным Перечнем можно по ссылке.

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