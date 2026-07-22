Не весь советский стаж отнесут к пенсии — какие исключения существуют

Один и тот же период работы нельзя использовать для назначения пенсии одновременно в Украине и другом государстве.

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Годы работы, приобретенные во времена СССР, не всегда будут учитываться при назначении пенсии в Украине. В Пенсионном фонде пояснили, что в страховой стаж могут быть включены периоды работы, приобретенные до 1 января 1992 года на территории бывших республик СССР. Это касается не только работы в Украине, но и в других союзных республиках, если такой учет предусмотрен международными договорами.

Речь идет о периодах работы в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Эстонии. В некоторых случаях такой стаж также может быть учтен как льготный, если человек работал на должностях, дававших право на досрочный выход на пенсию.

Вместе с тем законодательство предусматривает ряд ограничений. Один и тот же период работы не может использоваться для назначения пенсии одновременно в Украине и другом государстве. Если человек уже получает пенсию за границей именно за этот стаж, повторно учесть его в Украине не разрешается.

Кроме того, отдельно не будут засчитываться периоды работы вахтовым методом или служебных командировок в другие республики СССР до 1992 года, если работник был официально трудоустроен в Украине. В таком случае местом работы считается Украина, а командировки не формируют отдельный страховой стаж.

Для учета таких периодов граждане при обращении в Пенсионный фонд должны сообщить, получают ли они пенсию от другого государства за соответствующий период работы. При необходимости нужно предоставить подтверждающие документы. Если самостоятельно получить их невозможно, Пенсионный фонд может направить запрос в компетентные органы другой страны.

После подтверждения информации соответствующие периоды работы могут быть включены в страховой стаж, а если это повлияет на пенсионные права человека, размер пенсии может быть пересчитан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинское законодательство гарантирует отдельным пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, минимальный размер пенсионной выплаты. Он составляет 40% минимальной заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что такое повышение производится автоматически, однако распространяется не на всех пенсионеров. Для проведения перерасчета необходимо соответствовать ряду условий, предусмотренных законодательством.