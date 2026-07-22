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Пенсия после 65 лет: кому повысят выплаты без заявления и обращения в ПФУ

11:38, 22 июля 2026 98
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В Пенсионном фонде объяснили, кто из пенсионеров по достижении 65 лет имеет право на автоматическое повышение пенсии в 2026 году и при каких условиях выплату увеличат без подачи заявления.
Пенсия после 65 лет: кому повысят выплаты без заявления и обращения в ПФУ
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Украинское законодательство гарантирует отдельным пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, минимальный размер пенсионной выплаты. Он определяется на уровне 40% минимальной заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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В Пенсионном фонде Украины пояснили, что такое повышение осуществляется автоматически, однако распространяется не на всех пенсионеров. Для проведения перерасчета необходимо соответствовать ряду условий, определенных законодательством.

Кто может получить повышенную пенсию после 65 лет

На автоматический перерасчет могут рассчитывать неработающие пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет в соответствии с Законом Украины №1058.

При этом обязательным условием является наличие достаточного страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Кроме того, после начисления всех доплат и надбавок общий размер пенсии должен оставаться ниже гарантированного государством минимума. В таком случае Пенсионный фонд автоматически увеличивает выплату до установленного уровня.

Какой минимальный размер пенсии установлен в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен. Соответственно, 40% от этой суммы составляют 3 458,80 гривны.

Вместе с тем после проведения индексации и учета всех предусмотренных законодательством доплат минимальная пенсионная выплата для граждан в возрасте от 65 лет, имеющих необходимый страховой стаж, с 1 января 2026 года установлена на уровне 3 758 гривен.

Почему работающим пенсионерам доплату не начисляют

Если человек после достижения 65-летнего возраста продолжает официально работать или осуществляет предпринимательскую деятельность, повышение пенсии ему не назначается. Право на перерасчет возникает только после прекращения трудовых отношений или прекращения предпринимательской деятельности.

После получения информации об изменении статуса занятости Пенсионный фонд пересматривает размер пенсии автоматически. Обращаться с заявлением не требуется, если необходимые сведения содержатся в государственных информационных реестрах и человек соответствует всем установленным требованиям.

Как происходит автоматический перерасчет

Автоматический механизм перерасчета работает благодаря обмену информацией между Реестром застрахованных лиц и базами данных Государственной налоговой службы. Это позволяет Пенсионному фонду оперативно получать сведения о трудоустройстве или увольнении пенсионера без его личного обращения.

Если же в государственных реестрах отсутствует необходимая информация или выявлены неточности относительно страхового стажа, пенсионер может самостоятельно подать подтверждающие документы через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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