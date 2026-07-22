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Михаил Драпатый, Главнокомандующий ВСУ: боевой путь к стратегии победы

09:45, 22 июля 2026 139
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Генерал-майор Михаил Драпатый, командир, который лично находился в БМП во время прорыва баррикад в Мариуполе и был удостоен Меча королевы Великобритании, стал новым Главнокомандующим ВСУ.
Михаил Драпатый, Главнокомандующий ВСУ: боевой путь к стратегии победы
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Назначение Михаила Драпатого Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины ознаменовало смену поколений в высшем военном руководстве государства. 43-летний генерал-майор является представителем офицерского корпуса, чей профессиональный и боевой путь формировался непосредственно в войне с российской агрессией, продолжающейся с 2014 года.

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Генерал-майор, получивший широкую известность после прорыва на бронетехнике через баррикады в Мариуполе в 2014 году, возглавил украинскую армию в один из самых ответственных периодов ее истории. Карьерный путь Михаила Драпатого — это последовательный профессиональный рост от офицера танковых войск до командующего Объединенными силами. Выбрав Михаила Драпатого среди 11 кандидатов, Президент Украины сделал ставку на одного из самых опытных боевых командиров нового поколения.

Начало службы: от танкового офицера до «летящей БМП»

Михаил Васильевич Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменец-Подольском. После окончания средней школы поступил в Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины, который успешно окончил в 2004 году.

После окончания в 2004 году Харьковского института танковых войск Михаил Драпатый начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. Однако широкой общественности его имя стало известно уже с началом российской агрессии в 2014 году.

В мае 2014 года, командуя 2-м механизированным батальоном, он лично находился в БМП, которая прорвала баррикаду пророссийских боевиков в Мариуполе. Кадры этого прорыва облетели мир и стали одним из самых известных символов сопротивления в начале войны. После этого эпизода за Михаилом Драпатым закрепилось неофициальное прозвище «командир летящей БМП».

Уже через несколько месяцев возглавил выход украинских подразделений из «Изваринского котла», выведя более 260 военнослужащих и около 30 единиц техники. Прорыв протяженностью около 160 километров под непрерывными обстрелами стал одной из самых успешных операций того периода.

Командир бригады и обучение стратегического уровня: 2016–2021

В октябре 2016 года, после службы на должности начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады, Михаил Драпатый возглавил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду. Под его командованием подразделение выполняло боевые задачи в районе Авдеевки и на Бахмутской трассе, завоевав репутацию одного из наиболее боеспособных соединений.

В 2021 году Драпатый окончил Национальный университет обороны Украины, где был признан лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки.

За высокие результаты обучения он получил переходящий меч королевы Великобритании. Церемония награждения привлекла внимание из-за попыток российской пропаганды манипулировать ее содержанием, однако в Украине этот ритуал рассматривали как элемент международной военной традиции и признание профессиональных достижений украинского офицера.

Оборона юга и освобождение Херсонщины: 2022–2024

Полномасштабное российское вторжение Михаил Драпатый встретил в должности заместителя командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Уже в марте 2022 года он возглавил оперативную группировку войск «Юг», которая остановила продвижение российских войск в направлении Кривого Рога и перешла к контрнаступательным действиям.

Осенью 2022 года Драпатый стал одним из ключевых командиров операции по освобождению правобережной части Херсонской области. После ее завершения он продолжил командовать оперативной группировкой войск «Херсон», отвечая за оборону и стабилизацию освобожденных территорий, и находился на этой должности до января 2024 года.

От обороны Харьковщины до руководства ВСУ (2024–2026)

В 2024 году Михаила Драпатого назначили командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков», которая сдерживала новое наступление российских войск на севере области. Под его руководством украинские силы стабилизировали ситуацию, сорвали планы противника по дальнейшему продвижению и организовали оборону Волчанска.

В ноябре 2024 года Драпатый возглавил Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины. После российского ракетного удара по учебному центру на Сумщине в июне 2025 года он подал рапорт об отставке, заявив о готовности нести ответственность как командующий. В то же время Президент Украины перевел его на должность командующего Объединенных сил ВСУ, которую он занимал до назначения Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

21 июля 2026 года Михаил Драпатый был назначен Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. До этого он прошел путь от командира механизированного батальона до командующего Объединенных сил, завоевав репутацию одного из самых опытных боевых генералов современной украинской армии.

За годы службы Михаил Драпатый стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, был награжден Крестом боевых заслуг и знаком отличия «Народный Герой Украины». Многолетний боевой опыт Михаила Драпатого, полученный непосредственно на передовой, сформировал его авторитет как среди военнослужащих, так и в профессиональной военной среде. На протяжении карьеры он прошел путь от командира батальона до Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, возглавляя войска на самых сложных направлениях фронта.

Одной из черт его стиля руководства называют готовность брать на себя ответственность. За более чем два десятилетия службы Михаил Драпатый прошел путь от командира танкового взвода до Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Боевой опыт, полученный в самых сложных операциях российско-украинской войны, сформировал его как одного из ключевых военных руководителей страны. На новой должности перед ним стоят задачи по развитию ВСУ, внедрению современных подходов к управлению войсками и адаптации армии к вызовам современной войны.

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ВСУ армия назначение

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Публикации

Михаил Драпатый, Главнокомандующий ВСУ: боевой путь к стратегии победы

Генерал-майор Михаил Драпатый, командир, который лично находился в БМП во время прорыва баррикад в Мариуполе и был удостоен Меча королевы Великобритании, стал новым Главнокомандующим ВСУ.

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