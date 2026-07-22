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Передавал ФСБ данные о ПВО и ДнепроГЭС: Верховный Суд подтвердил приговор за госизмену

09:14, 22 июля 2026 161
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Верховный Суд оставил без изменений приговор 58-летнему жителю Запорожья, приговоренному к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Передавал ФСБ данные о ПВО и ДнепроГЭС: Верховный Суд подтвердил приговор за госизмену
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора в Верховном Суде добились оставления без изменений приговора 58-летнему жителю Запорожья, осужденному за государственную измену. Кассационный уголовный суд подтвердил законность назначенного наказания — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Судами установлено, что в начале марта 2024 года мужчина добровольно согласился сотрудничать с сотрудником ФСБ РФ. В течение марта–июня через мессенджер Telegram он передавал представителю российской спецслужбы сведения о семи местах расположения средств противовоздушной обороны, военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожье и области.

Кроме того, по указаниям куратора из ФСБ осужденный собирал информацию о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Запорожья. В частности, он отправлял фотографии и видеозаписи повреждений Днепровской ГЭС, а также других объектов, подвергшихся атакам.

После передачи разведывательной информации мужчина удалял переписку, однако во время обыска правоохранители изъяли его мобильный телефон. На устройстве были обнаружены доказательства контактов с представителем ФСБ, а также материалы, касающиеся военных и стратегически важных объектов. Как установило следствие, в переписке он одобрительно высказывался о последствиях российских обстрелов. В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал.

Верховный Суд поддержал позицию прокуроров Офиса Генерального прокурора, признав назначенное наказание законным и справедливым. Приговор вступил в законную силу, а осужденный отбывает назначенное наказание.

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