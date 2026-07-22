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Военный после СЗЧ требовал направления на ВВК: почему суд признал отказ воинской части законным

11:20, 22 июля 2026 239
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Днепропетровский окружной административный суд отказал в иске военнослужащему, который после СЗЧ требовал направить его на ВВК, указав, что из-за приостановки военной службы у военной части не было законных оснований выдавать такое направление.
Военный после СЗЧ требовал направления на ВВК: почему суд признал отказ воинской части законным
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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 160/4069/26 по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправным отказа в направлении на военно-врачебную комиссию и об обязании выдать соответствующее направление. Суд исследовал, имеет ли воинская часть полномочия направить на ВВК военнослужащего, военная служба которого приостановлена в связи с самовольным оставлением воинской части.

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Суть дела

Истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации в воинской части. В ноябре 2022 года он выбыл из района выполнения боевых задач на стационарное лечение в связи с полученной травмой. После завершения лечения к месту прохождения военной службы он не вернулся.

Приказом командира воинской части военнослужащий был признан самовольно оставившим воинскую часть, исключён со всех видов обеспечения, а впоследствии зачислен в распоряжение командира в связи с самовольным оставлением части. После внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту самовольного оставления воинской части его военная служба была приостановлена, а действие контракта — приостановлено соответствующим приказом.

В дальнейшем военнослужащий обратился к командиру воинской части с рапортом о выдаче справки относительно травмы, полученной при защите Родины. После отказа он обжаловал бездействие воинской части в судебном порядке. Решением Днепропетровского окружного административного суда воинская часть была обязана провести служебное расследование обстоятельств получения травмы. Во исполнение этого решения служебное расследование было проведено и выдана справка об обстоятельствах получения травмы.

После этого военнослужащий подал новый рапорт с просьбой направить его на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией для определения степени годности к военной службе. Воинская часть сообщила, что вопрос о направлении на ВВК может быть решён только после предоставления решения суда или органа досудебного расследования и восстановления военнослужащего в списках личного состава воинской части, поскольку его военная служба приостановлена. Именно этот отказ стал предметом нового административного иска.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что правовое регулирование прохождения военной службы определяется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины, утверждённым Указом Президента Украины №1153/2008, Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины, утверждённым приказом Министерства обороны Украины №402, а также другими нормативно-правовыми актами.

Проанализировав положения Положения №402, суд пришёл к выводу, что направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией осуществляется в отношении военнослужащих, проходящих военную службу, в том числе по решению прямых начальников от командира отдельной воинской части и выше, при наличии рекомендаций врача либо иных предусмотренных законодательством оснований. При этом такое направление осуществляется именно в отношении военнослужащих, проходящих службу в соответствующей воинской части.

Суд обратил внимание, что материалами дела подтверждено внесение в Единый реестр досудебных расследований сведений о самовольном оставлении воинской части. Согласно части второй статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», для военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, военная служба приостанавливается. Началом такого приостановления является день внесения соответствующих сведений в ЕРДР, а основанием — получение воинской частью письменного уведомления правоохранительного органа о внесении таких сведений.

Кроме того, закон прямо определяет правовые последствия приостановления военной службы. Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от занимаемых должностей, считаются не исполняющими обязанностей военной службы, в отношении них приостанавливается действие контракта, прекращается выплата денежного обеспечения и других видов обеспечения. Время приостановления службы не засчитывается в срок военной службы и выслугу лет, на таких лиц не распространяются установленные законодательством социальные гарантии военнослужащих, а также они не входят в численность Вооружённых Сил Украины.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что в связи с приостановлением военной службы у воинской части отсутствовали законные основания для направления истца на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией. Также суд отметил, что воинская часть не наделена полномочиями направлять лиц к семейному врачу в порядке, предусмотренном системой гражданского здравоохранения, поскольку медицинское обеспечение военнослужащих осуществляется через медицинскую службу воинской части и учреждения здравоохранения, относящиеся к сфере управления Министерства обороны Украины.

Оценив представленные сторонами доказательства и применив нормы материального права, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения административного иска и отказал в удовлетворении всех заявленных требований.

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