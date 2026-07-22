КСУ обнародовал решение относительно критериев, по которым залог должен быть реальной альтернативой содержанию под стражей

Конституционный Суд в Решении по делу по конституционной жалобе Р.В. Дудина ввел тест реальной альтернативности залога содержанию под стражей.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Второй сенат Конституционного Суда Украины 21 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 9-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Дудина Романа Владимировича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) абзаца пятого части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает КСУ.

Судья-докладчик по этому делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

Оспариваемым предписанием Кодекса установлено, что в исключительных случаях, если следственный судья, суд установит, что залог в указанных пределах не способен обеспечить выполнение лицом, подозреваемым, обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, возложенных на него обязанностей, залог может быть назначен в размере, превышающем соответственно восемьдесят или триста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Конституционный Суд Украины в своем Решении отмечает, что законодательное регулирование залога, размер которого возлагает на лицо, подозреваемое или обвиняемое, значительное финансовое обязательство, должно быть направлено на эффективную мотивацию лица воздерживаться от неправомерного поведения, поскольку только таким образом залог является реальной альтернативой мере пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому законодательное регулирование залога требует индивидуализации в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого, а также с учетом обстоятельств уголовного производства, то есть размер залога должен быть ощутимым для лица, однако не таким, который фактически делает невозможной его альтернативность содержанию под стражей.

Правовой смысл института залога как средства, являющегося менее обременительным вмешательством государства в право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное частью первой статьи 29 Основного Закона Украины, заключается в том, что лицо имеет реальную возможность заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде залога, одновременно принимая на себя процессуальные обязанности, вытекающие из достижения задач уголовного производства. Применение залога позволяет достичь этих задач без применения к подозреваемому или обвиняемому самой строгой меры пресечения — содержания под стражей.

Во втором предложении части четвертой статьи 182 Кодекса законодатель установил, что «размер залога должен в достаточной степени гарантировать выполнение подозреваемым, обвиняемым возложенных на него обязанностей и не может быть заведомо непомерным для него».

Конституционный Суд Украины отдельно отмечает, что требования части четвертой статьи 182 Кодекса относительно обязанности учитывать обстоятельства, риски и запрета заведомо непомерного размера залога имеют общий характер и применимы также в исключительных случаях, предусмотренных оспариваемыми предписаниями Кодекса — абзацем пятым части пятой статьи 182 Кодекса.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что абзац пятый части пятой статьи 182 Кодекса во взаимосвязи с предписаниями части четвертой статьи 182, части третьей статьи 183 Кодекса устанавливает параметры (обстоятельства, риски), которые позволяют следственному судье, суду в мотивированном решении на основании индивидуальной оценки таких критериев назначить справедливый и соразмерный размер залога также и в тех случаях, когда залог в указанных Кодексом пределах (восемьдесят или триста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц соответственно) не способен обеспечить выполнение лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, возложенных на него обязанностей в уголовном производстве.

Учитывая то, что законодатель не установил максимального размера (верхнего предела) залога в исключительных случаях, указанных в оспариваемых предписаниях Кодекса, Конституционный Суд Украины акцентирует внимание на том, что имущественная и иная социальная дифференциация современного общества является значительной, а потому любой максимальный размер залога может оказаться нерелевантным в обеспечении сдерживающей роли залога как меры пресечения в уголовном производстве.

Конституционный Суд Украины учитывает, что оспариваемые предписания Кодекса во взаимосвязи с другими предписаниями Кодекса предусматривают необходимость учитывать имущественное положение лица, а потому позволяют следственному судье, суду на основании индивидуальной оценки определить для него такой размер залога, который имеет сдерживающий характер для каждого лица независимо от показателей его имущественного положения.

Конституционный Суд Украины считает, что абзац пятый части пятой статьи 182 Кодекса во взаимосвязи с частью четвертой статьи 182 Кодекса является оправданным с учетом значимости таких конституционных ценностей, как право на свободу и личную неприкосновенность (часть первая статьи 29 Конституции Украины) и интересы осуществления правосудия в соответствии с основными принципами судопроизводства (часть вторая статьи 129 Конституции Украины).

Конституционный Суд Украины обращает внимание, что практика применения оспариваемых предписаний Кодекса судами системы судоустройства Украины имеет признаки непоследовательности и внутренних противоречий.

Признавая абзац пятый части пятой статьи 182 Кодекса соответствующим Конституции Украины (конституционным), Конституционный Суд Украины подчеркивает строгую необходимость его толкования и применения судами системы судоустройства Украины с учетом совместимости этих предписаний Кодекса с нормами, принципами и ценностями Конституции Украины, Конвенцией, а также практикой Европейского суда по правам человека и общей европейской конституционной традицией.

Конституционный Суд Украины указывает, что для реального достижения цели альтернативности залога мере пресечения в виде содержания под стражей в соответствии с устоявшимися позициями Европейского суда по правам человека, определяя размер залога в исключительных случаях, следственный судья, суд в судебном решении обязан привести аргументы, подтверждающие установление размера залога вне предельных границ, определенных оспариваемыми предписаниями Кодекса.

Конституционный Суд Украины, учитывая практику Европейского суда по правам человека, считает, что для предотвращения превращения залога в завуалированный способ содержания лица под стражей следственный судья, суд, определяя размер залога в судебном решении, должен обосновать финансовую состоятельность лица, оценить его легальные доходы и активы, учесть не только размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, но и другие обстоятельства, определенные Кодексом, а также наличие лиц, находящихся на иждивении этого лица; при этом активы для уплаты определенного размера залога должны быть доступны лицу, подозреваемому или обвиняемому, в частности должно быть учтено обстоятельство, ставшее основанием для наложения ареста на имущество лица в рамках уголовного производства.

С учетом позиций Европейского суда по правам человека Конституционный Суд Украины, исходя из принципа, согласно которому все сомнения и предположения должны толковаться в пользу лица, подозреваемого или обвиняемого, отдельно подчеркивает обязанность следственного судьи, суда тщательно мотивировать размер залога, в частности со ссылкой на документы о финансовом состоянии лица, обосновывать каждую составляющую, формирующую общий размер залога, избегать предположений о материальной состоятельности лица, указывать, почему именно такой размер залога является достаточным для предотвращения риска уклонения лица от органов досудебного расследования и суда, учитывать его социальные связи (семью, другие личные коммуникации), а также связи за границей.

Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины подчеркивает, что именно соблюдение следственным судьей, судом приведенных правовых позиций относительно реальной альтернативности залога содержанию под стражей обеспечивает такое применение абзаца пятого части пятой статьи 182 Кодекса, которое совместимо с требованиями части второй статьи 29 Конституции Украины.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) абзац пятый части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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