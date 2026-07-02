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Для усунення наслідків атаки РФ на Київ задіяли гелікоптер ДСНС

09:36, 2 липня 2026
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У Дарницькому районі знищено частину девʼятиповерхівки, ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів.
Для усунення наслідків атаки РФ на Київ задіяли гелікоптер ДСНС
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У Києві на місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи. Зазначимо, що у Дарницькому районі знищено частину девʼятиповерхівки. ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів.

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На місці ліквідації наслідків ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці координує хід рятувальних робіт міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, загальна кількість загиблих у Києві збільшилася до 13 осіб. На цій локації підтверджено загибель 1 людини, але є інформація про ще щонайменше 6 зниклих безвісти.

Завдяки рятувальній операції Головного управління ДСНС України у м.Києві з-під руїн вдалося деблокувати 7 людей. Всього врятовано на цій локації 17 осіб.

Міністр розповів, що періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами. При цьому використовують спеціальне обладнання – віброфони, завдяки яким можна почути навіть серцебиття.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

У повідомленні сказано, що всього по Києву через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків.

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МВС ДСНС Київ війна

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