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Курьерская накладная без чека не доказывает своевременную подачу иска — апелляционный суд

10:37, 2 июля 2026
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Курьерская накладная без чека не подтверждает своевременную подачу иска, а военное положение само по себе не является уважительной причиной пропуска срока.
Курьерская накладная без чека не доказывает своевременную подачу иска — апелляционный суд
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Соблюдение сроков обращения в суд является обязательным условием рассмотрения административного дела. Если истец утверждает, что подал документы вовремя, он должен предоставить надлежащие доказательства этого. Накладной курьерской службы без расчетного документа может быть недостаточно. Кроме того, само по себе ссылка на военное положение не является уважительной причиной пропуска процессуального срока — необходимо доказать, каким именно образом оно препятствовало своевременному обращению в суд.

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Детали дела

Пятый апелляционный административный суд постановлением от 11.06.2026 по делу № 420/30269/24 частично удовлетворил апелляционную жалобу Главного управления ГНС в Одесской области, а решение Одесского окружного административного суда от 27.02.2026 отменил и принял новое судебное решение, которым административный иск Общества с ограниченной ответственностью оставил без рассмотрения.

ООО обратилось в суд с иском к ГНС, ГУ ГНС о признании противоправными и отмене решения комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления ГНС в Одесской области о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и обязании ГНС Украины зарегистрировать в Едином государственном реестре налоговых накладных налоговые накладные.

Решением Одесского окружного административного суда от 27.02.2026 исковые требования налогоплательщика были удовлетворены.

Не соглашаясь с указанным решением, ГУ ГНС подало апелляционную жалобу, в которой, среди прочего, указывало на отсутствие надлежащей правовой оценки судом первой инстанции обстоятельств пропуска истцом срока обращения с данным административным иском и неприменение последствий, предусмотренных статьей 123 КАС Украины.

Проверив материалы дела, коллегия судей апелляционной инстанции указала, что проверка соблюдения сроков обращения в суд подлежит первоочередному выяснению.

В то же время коллегия судей апелляционной инстанции отметила, что исковое заявление не было подано истцом непосредственно в суд, а передано оператору курьерской доставки (ФОП ОСОБА 1). Истец настаивал, что направил иск своевременно — 27.12.2023, а длительная доставка (иск поступил в суд лишь 26.09.2024, то есть через девять месяцев) была обусловлена объявлением воздушных тревог.

Однако коллегия судей указала, что в соответствии с Законом Украины «О почтовой связи» и Правилами предоставления услуг почтовой связи, предоставление таких услуг должно подтверждаться расчетным документом (кассовым чеком, расчетной квитанцией и т. п.) установленной формы. Курьерская накладная без соответствующего расчетного документа не может считаться надлежащим доказательством подачи искового заявления в указанный день. Имеющаяся в материалах дела копия накладной без расчетного документа не является надлежащим и достаточным доказательством обращения в суд 27.12.2023.

Кроме того, предоставленная истцом в ходе апелляционного рассмотрения копия приходного кассового ордера содержала расхождения в датах (ордер датирован 2025 годом, тогда как в накладной указан 2023 год). Таким образом, истцом не доказаны обстоятельства фактического обращения с иском в декабре 2023 года.

В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что, обратившись с данным иском лишь в сентябре 2024 года, истец пропустил установленный ч. 4 ст. 122 КАС Украины трехмесячный срок на обжалование решений Комиссии от 12.09.2023, а также установленный ч. 2 ст. 122 КАС Украины шестимесячный срок относительно обжалования решений от 03.10.2023.

При этом суд подчеркнул, что само по себе указание истца на введение на территории Украины военного положения без указания его конкретного влияния на невозможность совершения процессуальных действий не подтверждает наличие уважительных причин пропуска срока. Институт сроков в административном процессе способствует достижению правовой определенности в публично-правовых отношениях и стимулирует участников добросовестно выполнять свои обязанности.

Учитывая отсутствие уважительных причин пропуска срока, Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил административный иск ООО без рассмотрения на основании пункта 8 части 1 статьи 240 КАС Украины.

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