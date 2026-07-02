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Имеет ли право спасатель ГСЧС выехать за границу в отпуск к детям — решение суда

10:19, 2 июля 2026
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Истец имел отсрочку от призыва, ранее возвращался из-за границы, где он навещал своих детей.
Имеет ли право спасатель ГСЧС выехать за границу в отпуск к детям — решение суда
Фото иллюстративное
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Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Житомирской области и признал противоправным отказ в предоставлении разрешения на выезд за границу во время ежегодного отпуска. Суд также обязал подразделение предоставить такое разрешение.

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Обстоятельства дела

Военнослужащий аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области обратился в Житомирский окружной административный суд с иском к аварийно-спасательному отряду специального назначения, в котором просил:

  • признать противоправным и отменить решение начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения № 51 23 01-15/51 23 05 от 7 января 2026 года;
  • обязать аварийно-спасательный отряд специального назначения удовлетворить его рапорт от 6 января 2026 года, предоставив разрешение на выезд за границу в отпуск.

Истец обосновывал свои требования тем, что он подал рапорт о предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу для посещения детей, однако ему было отказано в предоставлении разрешения на выезд. Истец указывал на наличие у него отсрочки от призыва, отсутствие намерения сменить страну проживания и обязательство вернуться по окончании отпуска.

Ответчик в отзыве на исковое заявление просил отказать в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что оспариваемым решением не было отказано в предоставлении отпуска, а лишь ограничено согласование выезда за границу. Принятие решения о согласовании или отказе в согласовании выезда за границу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты относится к дискреционным полномочиям руководителя подразделения.

Судом установлено, что 6 января 2026 года истец подал рапорт о предоставлении разрешения на выезд в Чешскую Республику во время неиспользованного ежегодного основного отпуска за 2025 год в связи с семейными обстоятельствами. Начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения рассмотрел рапорт и отказал в предоставлении разрешения на выезд за границу. 17 февраля 2026 года истец подал рапорт о предоставлении части неиспользованного ежегодного основного отпуска за 2025 год, после чего был издан приказ о предоставлении отпуска только в пределах Украины.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд по делу № 240/7332/26 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправными действия аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области в части отказа истцу в удовлетворении рапортов от 6 января 2026 года и 17 февраля 2026 года о предоставлении разрешения на выезд за границу во время ежегодного основного отпуска.

Суд обязал аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области предоставить истцу разрешение на выезд за границу во время ежегодного основного отпуска за 2025 год.

Суд отметил, что нормами Кодекса гражданской защиты Украины и Положением о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава не предусмотрены полномочия руководителя по ограничению права подчиненных на выезд за границу во время ежегодных отпусков. Ответчиком не приведены нормы законодательства, на основании которых было принято решение об отказе в выезде за границу.

Суд учел, что истец имеет отсрочку от призыва, ранее выезжал за границу и обязался вернуться после окончания отпуска. Целью выезда является общение с детьми, что соответствует праву на уважение частной и семейной жизни, гарантированному статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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