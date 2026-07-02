Чи має право рятувальник ДСНС виїхати за кордон у відпустку до дітей – рішення суду

Позивач мав відстрочку від призову, раніше повертався з-за кордону, де він відвідував своїх дітей.

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Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Житомирській області та визнав протиправною відмову у наданні дозволу на виїзд за кордон під час щорічної відпустки. Суд також зобов’язав підрозділ надати такий дозвіл.

Обставини справи

Військовослужбовець аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до аварійно-рятувального загону спеціального призначення, в якому просив:

визнати протиправним та скасувати рішення начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення № 51 23 01-15/51 23 05 від 7 січня 2026 року;

зобов’язати аварійно-рятувальний загін спеціального призначення задовольнити його рапорт від 6 січня 2026 року, надавши дозвіл на виїзд за кордон у відпустку.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він подав рапорт про надання відпустки та дозволу на виїзд за кордон для відвідування дітей, проте йому відмовлено у наданні дозволу на виїзд. Позивач вказував на наявність у нього відстрочки від призову, відсутність наміру змінити країну проживання та зобов’язання повернутися після закінчення відпустки.

Відповідач у відзиві на позовну заяву просив відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що оскаржуваним рішенням не відмовлено у наданні відпустки, а лише обмежено погодження виїзду за кордон. Прийняття рішення щодо погодження або відмови у погодженні виїзду за кордон особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту належить до дискреційних повноважень керівника підрозділу.

Судом встановлено, що 6 січня 2026 року позивач подав рапорт про надання дозволу на виїзд до Республіки Чехії під час невикористаної щорічної основної відпустки за 2025 рік у зв’язку із сімейними обставинами. Начальником аварійно-рятувального загону спеціального призначення розглянуто рапорт та відмовлено у наданні дозволу на виїзд за кордон. 17 лютого 2026 року позивач подав рапорт щодо надання частини невикористаної щорічної основної відпустки за 2025 рік, після чого видано наказ про надання відпустки лише в межах України.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд у справі № 240/7332/26 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправними дії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області щодо відмови позивачу у задоволенні рапортів від 6 січня 2026 року та 17 лютого 2026 року в частині надання дозволу на виїзд за кордон під час щорічної основної відпустки.

Суд зобов’язав аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області надати позивачу дозвіл на виїзд за кордон під час щорічної основної відпустки за 2025 рік.

Суд зазначив, що нормами Кодексу цивільного захисту України та Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу не передбачено повноважень керівника щодо обмеження права підлеглих на виїзд за кордон під час щорічних відпусток. Відповідачем не наведено норм законодавства, на підставі яких було прийнято рішення про відмову у виїзді за кордон.

Суд врахував, що позивач має відстрочку від призову, виїжджав за кордон раніше та зобов’язався повернутися після закінчення відпустки. Метою виїзду є спілкування з дітьми, що відповідає праву на повагу до приватного і сімейного життя, гарантованому статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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