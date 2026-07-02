Як заброньованим працівникам поїхати за кордон у відпустку під час воєнного стану

Хто може перетинати державний кордон та які документи для цього потрібні.

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Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон обмежений, однак передбачені винятки для окремих категорій громадян, зокрема заброньованих працівників. У Міністерстві юстиції роз’яснили, хто має право перетинати державний кордон та які документи для цього необхідні.

Згідно з правилами перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.

Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.

Зауважимо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко вказував, що у разі відсутності посадових обмежень заброньовані чоловіки можуть виїхати у відпустку за кордон. Головне – у документах має бути зазначено, що організація, яка надала бронь, дозволяє проведення відпустки за межами України.

Які документи потрібні для виїзду

Для перетину кордону заброньованим працівникам необхідно мати:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон

- паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи «Оберіг»)

- витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо)

- інші документи для підтвердження мети поїздки.

У Мін’юсті наголошують, що особа, яка планує поїздку за кордон під час відпустки, не повинна мати обмежень на виїзд та зобов’язана дотримуватися правил військового обліку.

Водночас варто зважати, що остаточне рішення за ДПСУ. Мін’юст рекомендує напередодні подорожі уточнювати порядок перетинання у працівників Держприкордонслужби за телефоном: 1598 або через інші канали комунікації.

Також як писала «Судово-юридична газета», відтепер громадяни України зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них обмеження на виїзд за кордон. Державна прикордонна служба повідомила про запуск нового сервісу «Особистий кабінет», який дозволяє українцям самостійно перевіряти наявність таких обмежень.

Як вказали у ДПСУ, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

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