Українці тепер можуть перевірити онлайн, чи мають обмеження на виїзд за кордон

12:55, 19 травня 2026
ДПСУ запустила «Особистий кабінет» для перевірки обмежень на виїзд за кордон.
Відтепер громадяни України зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них обмеження на виїзд за кордон. Державна прикордонна служба повідомила про запуск нового сервісу «Особистий кабінет», який дозволяє українцям самостійно перевіряти наявність таких обмежень.

Як вказали у ДПСУ, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Персональні дані користувачів захищені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Як буде працювати сервіс

Реєстрація – через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.

Після авторизації система автоматично перевіряє інформацію в базах даних прикордонної служби та в режимі реального часу показує результат — «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

