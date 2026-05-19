Українці тепер можуть перевірити онлайн, чи мають обмеження на виїзд за кордон

ДПСУ запустила «Особистий кабінет» для перевірки обмежень на виїзд за кордон.

Відтепер громадяни України зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них обмеження на виїзд за кордон. Державна прикордонна служба повідомила про запуск нового сервісу «Особистий кабінет», який дозволяє українцям самостійно перевіряти наявність таких обмежень.

Як вказали у ДПСУ, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Персональні дані користувачів захищені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Як буде працювати сервіс

Реєстрація – через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.

Після авторизації система автоматично перевіряє інформацію в базах даних прикордонної служби та в режимі реального часу показує результат — «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

