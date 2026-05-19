Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні перекази на особисті банківські картки є поширеним способом здійснення повсякденних фінансових операцій — від розрахунків між фізичними особами до оплати товарів і послуг. Водночас у частини громадян виникають запитання, чи можуть регулярні надходження на рахунок стати підставою для донарахування податків з боку контролюючих органів.

Насправді в Україні немає окремого «податку на перекази». Однак у певних випадках податкова справді може зацікавитися великими або регулярними надходженнями на картку та донарахувати податки. Все залежить не від самого факту переказу, а від походження коштів та їхнього характеру.

Чи оподатковуються всі надходження на картку

Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов’язання. Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже були сплачені податки, повторного оподаткування не відбувається.

Питання оподаткування доходів фізичних осіб регулюється Податковим кодексом України. Зокрема, стаття 165 ПКУ визначає перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Згідно з ПКУ оподаткуванню не підлягають:

суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартості соціальних послуг та реабілітаційної допомоги;

грошові компенсації особам з інвалідністю, допомога на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації;

допомога по вагітності та пологах;

інші виплати та страхові суми, які отримуються з бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Проте ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

Такі правовідносини регулюються статтею 14.1.54 Податкового кодексу України, яка визначає поняття доходу як загальної суми будь-яких доходів платника податку, отриманих протягом звітного періоду, а також нормами ст. 163 ПКУ, що встановлює об’єкт оподаткування доходів фізичних осіб.

Об’єктом оподаткування є всі доходи фізичної особи, з яких має сплачуватися податок.

Для резидента це:

загальний дохід за місяць або рік;

доходи, отримані в Україні;

доходи, отримані за кордоном.

Для нерезидента це:

доходи, отримані з джерел в Україні.

Тобто податок може стягуватися з усіх доходів, які людина отримує, якщо вони підпадають під оподаткування за Податковим кодексом України.

У разі якщо надходження мають ознаки доходу від господарської діяльності (зокрема регулярність, однотипні призначення платежів, отримання коштів від значної кількості осіб), контролюючий орган може розцінювати такі операції як отримання оподатковуваного доходу з відповідним обов’язком декларування.

Крім того, подарунки та грошова допомога також можуть вважатися доходом, і їх оподаткування залежить від того, хто саме є дарувальником та за яких умов отримані кошти.

Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України, такі надходження можуть або не оподатковуватися, або оподатковуватися за пільговими умовами, якщо вони отримані від членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, діти, чоловік або дружина). В інших випадках подарунки в грошовій або іншій формі можуть вважатися доходом і оподатковуватися за загальною ставкою — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору відповідно до ст. 164 ПКУ.

Чи має податкова доступ до банківських рахунків

У таких випадках важливо розуміти, що податковий контроль не означає автоматичного доступу до фінансової інформації громадян. Порядок отримання даних про банківські рахунки чітко врегульований законодавством і має встановлені обмеження.

Інформація про рух коштів на банківських рахунках є банківською таємницею відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Податкові органи не мають автоматичного доступу до рахунків фізичних осіб.

Водночас банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». У разі виявлення підозрілих фінансових операцій банк має право та обов’язок проводити перевірку клієнта, запитувати документи щодо походження коштів, а також повідомляти уповноважені органи.

Доступ до інформації про рахунки може бути наданий податковим органам лише у випадках та порядку, визначених законом, зокрема в межах податкової перевірки або за рішенням суду

Зокрема, податкова може визначити податкові зобов’язання за минулі періоди, якщо встановить факт отримання неоподаткованого доходу. У таких випадках застосовуються норми ст. 54 та ст. 102 Податкового кодексу України, які дозволяють контролюючому органу донараховувати податки та встановлюють строки, протягом яких це може бути зроблено.

Якщо податкова доведе, що фізична особа отримувала дохід і не задекларувала його, їй можуть донарахувати податкові зобов’язання. Зокрема, відповідно до ст. 167 Податкового кодексу України, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18%, а також військовий збір у розмірі 5% (відповідно до норм ПКУ щодо військового збору). Крім основної суми податків, можуть застосовуватися штрафні санкції. Згідно зі ст. 123 ПКУ, у разі визначення контролюючим органом заниження податкового зобов’язання передбачений штраф у розмірі 25% від суми донарахованого податку, а при повторному порушенні — 50%.

Також відповідно до ст. 129 ПКУ нараховується пеня за кожен день прострочення.

Найчастіше такі ситуації виникають, коли особа фактично здійснює підприємницьку діяльність через особисту банківську картку без державної реєстрації як фізична особа-підприємець.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у судовій практиці вже є справи, де податкова аналізувала регулярні надходження на банківські картки фізичних осіб і зверталася до суду з вимогою про стягнення несплачених податкових зобов’язань.

У межах однієї зі справ податковим органом було встановлено фактичне отримання фізичною особою доходів, які не були задекларовані. Платник податків не надав доказів, що спростовують висновки контролюючого органу, не підтвердив походження коштів та не подав декларацію за відповідний звітний період (2023 рік). За таких обставин суд погодився з позицією податкової.

За результатами перевірки податківці дійшли висновку, що платник отримав доходи від інших фізичних осіб у сумі 3 549 997 грн, не подав декларацію про майновий стан і доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. На цій підставі було донараховано:

понад 638 тис. грн податку на доходи фізичних осіб;

понад 53 тис. грн військового збору;

також застосовано фінансові та адміністративні штрафи за неподання декларації та ненадання інформації на запити податкового органу.

У результаті суд визнав правомірним донарахування податкових зобов’язань у розмірі 18% ПДФО та 5% військового збору, а також штрафних санкцій і пені, передбачених Податковим кодексом України.

Таким чином, сам факт надходження коштів на банківську картку не є підставою для оподаткування. Податкові наслідки виникають лише тоді, коли такі надходження відповідають ознакам доходу, визначеним Податковим кодексом України, та не були задекларовані або підлягають оподаткуванню у встановленому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.