Україна передала РФ список місць утримання військовополонених із порушеннями умов – Дмитро Лубінець

Український омбудсмен провів першу зустріч із новою російською уповноваженою та обговорив доступ до полонених і обмін документами.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував новій російській уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та омбудсменів інших країн до відвідування місць утримання українських військовополонених.

За словами Лубінця, це була перша зустріч із новопризначеною російською омбудсменкою, а переговори тривали понад три години.

Він зазначив, що сторони домовилися «розпочати з чистого аркуша».

Під час перемовин українська сторона запропонувала допустити представників МКЧХ до місць утримання українських військовополонених, а також запустити моніторингові візити за участю омбудсменів іноземних держав. Лубінець повідомив, що вже має перелік міжнародних колег, які готові долучитися до такої роботи.

Крім того, українська сторона передала російській стороні список виправних колоній і слідчих ізоляторів, де, за даними України, українські військовополонені утримуються в найгірших умовах.

Окремо під час зустрічі сторони домовилися про прямий обмін офіційними довідками між відповідними інституціями України та росії. За словами Лубінця, це має спростити вирішення низки цивільно-правових питань для українців.

Йдеться, зокрема, про отримання документів із російських архівів, які необхідні для підтвердження трудового стажу, оформлення пенсій та інших соціальних виплат.

Він зазначив, що через розрив дипломатичних відносин між Україною та росією такі процедури були суттєво ускладнені.

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