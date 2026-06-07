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Украина передала РФ список мест содержания военнопленных с нарушениями условий – Дмитрий Лубинец

11:11, 7 июня 2026
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Украинский омбудсмен провел первую встречу с новым российским уполномоченным и обсудил доступ к пленным и обмен документами.
Украина передала РФ список мест содержания военнопленных с нарушениями условий – Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил новому российскому уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсменов других стран к посещению мест содержания украинских военнопленных.

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По словам Лубинеца, это была первая встреча с новоназначенной российской омбудсменкой, а переговоры длились более трех часов.

Он отметил, что стороны договорились «начать с чистого листа».

В ходе переговоров украинская сторона предложила допустить представителей МККК в места содержания украинских военнопленных, а также организовать мониторинговые визиты с участием омбудсменов иностранных государств. Лубинец сообщил, что уже имеет список международных коллег, готовых присоединиться к такой работе.

Кроме того, украинская сторона передала российской стороне список исправительных колоний и следственных изоляторов, где, по данным Украины, украинские военнопленные содержатся в самых плохих условиях.

Отдельно во время встречи стороны договорились о прямом обмене официальными справками между соответствующими учреждениями Украины и России. По словам Лубинеца, это должно упростить решение ряда гражданско-правовых вопросов для украинцев.

Речь идет, в частности, о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат.

Он отметил, что из-за разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией такие процедуры значительно усложнились.

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