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Сорванный отпуск: куда обращаться, если туроператор не выполнил условия договора

11:47, 7 июня 2026
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В Госпродпотребслужбе разъяснили порядок действий для туристов в случае нарушения условий поездки.
Сорванный отпуск: куда обращаться, если туроператор не выполнил условия договора
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В Госпродпотребслужбе разъяснили, как действовать украинцам в случае, если туристическая поездка не соответствовала условиям договора и туроператор отказывается решать проблему.

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Куда обращаться

В ведомстве отмечают, что если туроператор или турагент не предоставил услуги, предусмотренные договором, и не урегулировал ситуацию, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Какие документы нужны

Для рассмотрения обращения рекомендуется предоставить:

  • фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушение условий отдыха;
  • копию договора на туристическое обслуживание;
  • расчетные документы, подтверждающие понесенные расходы.

Как оформить жалобу

В обращении необходимо четко описать суть нарушения, указать название субъекта хозяйствования, а также сформулировать собственные требования по разрешению ситуации.

Рекомендации для туристов

В Госпродпотребслужбе отмечают, что внимательное ознакомление с условиями договора перед поездкой и сохранение всех подтверждающих документов является ключевым способом защиты прав потребителя и помогает избежать проблем во время путешествий.

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Госпродпотребслужба туризм

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