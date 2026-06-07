Сорванный отпуск: куда обращаться, если туроператор не выполнил условия договора
В Госпродпотребслужбе разъяснили, как действовать украинцам в случае, если туристическая поездка не соответствовала условиям договора и туроператор отказывается решать проблему.
Куда обращаться
В ведомстве отмечают, что если туроператор или турагент не предоставил услуги, предусмотренные договором, и не урегулировал ситуацию, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.
Какие документы нужны
Для рассмотрения обращения рекомендуется предоставить:
- фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушение условий отдыха;
- копию договора на туристическое обслуживание;
- расчетные документы, подтверждающие понесенные расходы.
Как оформить жалобу
В обращении необходимо четко описать суть нарушения, указать название субъекта хозяйствования, а также сформулировать собственные требования по разрешению ситуации.
Рекомендации для туристов
В Госпродпотребслужбе отмечают, что внимательное ознакомление с условиями договора перед поездкой и сохранение всех подтверждающих документов является ключевым способом защиты прав потребителя и помогает избежать проблем во время путешествий.
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