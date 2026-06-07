Куба начала раздавать оружие гражданским из-за опасений возможного вмешательства США – СМИ

Сообщается об усилении напряженности на острове и подготовке к возможному военному сценарию.

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Куба начала раздавать оружие гражданскому населению на фоне опасений относительно возможного военного вмешательства со стороны США. Об этом сообщает Versión Final.

По данным издания, в Гаване растет напряжение из-за усиления военного присутствия Соединенных Штатов вблизи острова. На этом фоне кубинские власти якобы призывают граждан готовиться к возможному иностранному вторжению и осуществляют распределение оружия среди населения.

Такие заявления появились после периода неопределенности в Вашингтоне. Во время выступления на Капитолийском холме госсекретарь США не озвучил четких деталей относительно дальнейших шагов или возможных военных действий в регионе, что дополнительно усилило спекуляции вокруг ситуации.

По сообщениям корреспондента CNN, признаки подготовки к потенциальному военному сценарию уже заметны в повседневной жизни в Гаване. В частности, администрации государственных зданий якобы обсуждают с арендаторами возможную организацию работы в случае военных действий.

Журналист привел пример, когда администратор одного из государственных зданий спрашивал сотрудников офисов, понадобятся ли им помещения в случае возможного вторжения.

По его словам, рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям выполняются на уровне учреждений и районов, что вызывает беспокойство среди части населения.

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