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Куба почала роздавати зброю цивільним через побоювання можливого втручання США – ЗМІ

09:59, 7 червня 2026
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Повідомляється про посилення напруги на острові та підготовку до можливого воєнного сценарію.
Куба почала роздавати зброю цивільним через побоювання можливого втручання США – ЗМІ
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Куба почала роздавати зброю цивільному населенню на тлі побоювань щодо можливого військового втручання з боку США. Про це повідомляє Versión Final.

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За даними видання, у Гавані зростає напруга через посилення військової присутності Сполучених Штатів поблизу острова. На цьому тлі кубинська влада нібито закликає громадян готуватися до можливого іноземного вторгнення та здійснює розподіл зброї серед населення.

Такі заяви з’явилися після періоду невизначеності у Вашингтоні. Під час виступу на Капітолійському пагорбі держсекретар США не озвучив чітких деталей щодо подальших кроків або можливих військових дій у регіоні, що додатково посилило спекуляції навколо ситуації.

За повідомленнями кореспондента CNN, ознаки підготовки до потенційного воєнного сценарію вже помітні у повсякденному житті в Гавані. Зокрема, адміністрації державних будівель нібито обговорюють із орендарями можливу організацію роботи у разі воєнних дій.

Журналіст навів приклад, коли адміністратор однієї з державних будівель запитував працівників офісів, чи знадобляться їм приміщення у разі можливого вторгнення.

За його словами, рекомендації щодо підготовки до надзвичайних ситуацій виконуються на рівні установ і районів, що викликає занепокоєння серед частини населення.

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США зброя

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