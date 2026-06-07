Держслужбовиця відсудила компенсацію за затримку виплат при звільненні, проте не змогла отримати надбавку за нічні години роботи

Суд зазначив, що доплата за нічний час має нараховуватися лише за фактично відпрацьовані години.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи адміністративну справу за позовом колишньої посадової особи до Сумської митниці про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії.

Обставини справи

Позивачка з 3 липня 2023 року по 28 червня 2024 року проходила державну службу на посаді державного інспектора митного посту «Конотоп» Сумської митниці за цілодобовим режимом роботи. Наказами Сумської митниці від 19 січня 2023 року № 1-Ф та від 8 січня 2024 року № 1-Ф посадовим особам установлювалася щомісячна доплата за роботу в нічний час у розмірі 20% від посадового окладу.

Позивачка виконувала посадові обов’язки, у тому числі в нічний час (з 22:00 до 06:00), що підтверджувалося графіками чергування. Однак зазначена доплата за роботу в нічний час протягом усього періоду служби не нараховувалася і не виплачувалася. Це призвело до заниження розміру матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати відпустки у 2023 та 2024 роках, компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги при звільненні.

Після звільнення 28 червня 2024 року остаточний розрахунок з позивачкою було проведено лише 5 жовтня 2024 року. Після відкриття провадження у справі Сумська митниця наказом від 3 жовтня 2024 року № 54-Ф донарахувала та виплатила частину сум, зокрема доплату за нічний час, вихідну допомогу, матеріальну допомогу на оздоровлення, оплату відпустки та компенсацію відпустки.

Позивачка вважала, що доплата за нічний час мала виплачуватися в фіксованому розмірі 20% від посадового окладу щомісяця незалежно від кількості відпрацьованих нічний годин, а також вимагала стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Сумська митниця у відзиві зазначала, що нарахування здійснювалося відповідно до табелів обліку робочого часу та законодавства, а доплата за нічний час повинна нараховуватися лише за фактично відпрацьовані години в нічний час.

Що вирішив суд

Суд задовольнив адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправною бездіяльність Сумської митниці щодо непроведення з позивачкою своєчасного повного розрахунку при звільненні.

Суд стягнув із Сумської митниці на користь позивачки середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 9 473,77 грн. При визначенні розміру цієї виплати суд керувався правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною в постанові від 8 жовтня 2025 року у справі № 489/6074/23. З урахуванням принципів розумності, справедливості та пропорційності, а також співмірності заявленої суми з розміром простроченої заборгованості (9 473,77 грн), суд зменшив розмір відшкодування до 100% невиплаченої на день звільнення суми.

Суд також стягнув на користь позивачки судовий збір у розмірі 605,60 грн та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2 500,00 грн.

У задоволенні решти позовних вимог, зокрема щодо визнання протиправною бездіяльності стосовно ненарахування щомісячної доплати за роботу в нічний час у фіксованому розмірі 20% від посадового окладу незалежно від годин роботи, стягнення додаткових 23 472,00 грн, а також повного перерахунку всіх виплат, суд відмовив.

Суд установив, що відповідно до статті 108 Кодексу законів про працю України робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, не нижче 20% посадового окладу за кожну годину роботи в нічний час. Накази митниці встановлювали доплату саме за роботу в нічний час, а не фіксовану щомісячну надбавку. Оскільки кількість відпрацьованих нічний годин була меншою, ніж та, з якої виходила позивачка, донарахована митницею сума відповідає законодавству.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.