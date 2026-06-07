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У Вірменії стартували вибори до парламенту IX скликання

09:24, 7 червня 2026
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У країні відкрилися понад дві тисячі дільниць, у виборах беруть участь 18 політичних сил.
У Вірменії стартували вибори до парламенту IX скликання
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У неділю вранці, 7 червня, у Вірменії розпочалося голосування на чергових виборах до Національних Зборів IX скликання. Про це повідомляє видання «Новости-Армения».

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З 08:00 за місцевим часом по всій території Вірменії відкрилися 2005 виборчих дільниць.

За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, у виборчому реєстрі перебувають 2 505 102 виборці. Водночас громадяни Вірменії, які перебувають за кордоном, не мають права голосувати, за винятком окремих категорій — співробітників дипломатичних установ, військовослужбовців у довготривалих відрядженнях або на навчанні за кордоном, а також членів їхніх сімей.

У виборах беруть участь 18 політичних сил — 2 блоки та 16 партій, зокрема:

партія реформістів; демократична партія «Я проти всіх»; блок «Сильна Вірменія»; Меритократична партія Вірменії; реформістська партія «Нова сила»; партія «Крила єдності»; партія «Процвітаюча Вірменія»; всевірменська партія «Національно-демократичний полюс»; партія «Кочарі – національне відродження та пробудження нації»; партія «Вірменський національний конгрес»; партія «Республіка»; Християнсько-демократична партія; партія «Демократичне об’єднання»; партія «Демократія, закон, порядок»; партія «Громадянський договір»; блок партій «Вірменія»; партія «В ім’я Республіки – захисники демократії»; партія «Світла Вірменія».

З 08:00 у Центральній виборчій комісії Вірменії почав роботу інформаційний центр для оперативного інформування про перебіг голосування.

О 09:00 ЦВК оприлюднить перші дані щодо виборчого процесу. З 12:00 до 21:00 інформацію про явку та хід голосування публікуватимуть кожні три години.

Упродовж дня виборчий процес моніторитимуть ЦВК, Генеральна прокуратура, поліція, Слідчий комітет та офіс омбудсмена, які реагуватимуть на повідомлення про можливі порушення. День голосування також є робочим для судів країни.

Для спостереження за виборами акредитовано низку міжнародних місій, серед яких БДІПЛ/ОБСЄ, Парламентська асамблея ОБСЄ, ПАРЄ, Європейський парламент, МПА СНД, місія спостерігачів СНД та Міжнародна організація Франкофонії.

Голосування триватиме до 20:00 7 червня. Після закриття дільниць виборчі комісії розпочнуть підрахунок голосів.

З 00:00 8 червня Центральна виборча комісія почне оприлюднювати попередні результати по виборчих дільницях.

Попередні підсумки виборів планують оголосити до 20:00 8 червня у прямому ефірі громадського телебачення та радіо Вірменії.

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вибори Парламент Вірменія

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