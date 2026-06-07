УБД і родини загиблих можуть не платити земельний податок – що потрібно для оформлення
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у їхній власності. Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.
Водночас пільга застосовується лише в межах встановлених норм площі.
Граничні розміри земельних ділянок, на які поширюється пільга:
- для особистого селянського господарства — до 2 га
- для будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка):
- у селах — до 0,25 га
- у селищах — до 0,15 га
- у містах — до 0,10 га
- для дачного будівництва — до 0,10 га
- для індивідуальних гаражів — до 0,01 га
- для садівництва — до 0,12 га
Як оформити пільгу:
- подати заяву у довільній формі до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки;
- додати копії документів, що підтверджують:
- статус (учасник бойових дій, інвалідність внаслідок війни тощо);
- право власності на земельну ділянку.
Коли починає діяти пільга:
З першого місяця після виникнення права на неї.
Коли припиняється:
З місяця, що настає після втрати права на пільгу. Після цього поновлюється обов’язок зі сплати земельного податку.
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