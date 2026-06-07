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УБД і родини загиблих можуть не платити земельний податок – що потрібно для оформлення

10:35, 7 червня 2026
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Пільга поширюється на учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих Захисників.
УБД і родини загиблих можуть не платити земельний податок – що потрібно для оформлення
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Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у їхній власності. Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

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Водночас пільга застосовується лише в межах встановлених норм площі.

Граничні розміри земельних ділянок, на які поширюється пільга:

  • для особистого селянського господарства — до 2 га
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка):
  • у селах — до 0,25 га
  • у селищах — до 0,15 га
  • у містах — до 0,10 га
  • для дачного будівництва — до 0,10 га
  • для індивідуальних гаражів — до 0,01 га
  • для садівництва — до 0,12 га

Як оформити пільгу:

  • подати заяву у довільній формі до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки;
  • додати копії документів, що підтверджують:
  • статус (учасник бойових дій, інвалідність внаслідок війни тощо);
  • право власності на земельну ділянку.

Коли починає діяти пільга:

З першого місяця після виникнення права на неї.

Коли припиняється:

З місяця, що настає після втрати права на пільгу. Після цього поновлюється обов’язок зі сплати земельного податку.

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ветерани податки інвалідність УБД земля

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