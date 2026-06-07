7 червня – яке сьогодні свято та головні події

7 червня Всесвітній день безпеки харчових продуктів та низку професійних свят.

Фото з відкритих джерел

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7 червня в Україні та світі відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День працівників місцевої промисловості, День працівників водного господарства та Всесвітній день турботи.

Історичні події цього дня

1775 рік — Сполучені Колонії офіційно змінили назву на Сполучені Штати Америки.

1903 рік — у Берліні французький науковець П’єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента — полонію, названого на честь батьківщини його дружини Марії Склодовської-Кюрі.

1919 рік — у Нью-Йорку вперше проведено письмові тести для отримання водійського посвідчення.

1919 рік — розпочалася Чортківська офензива Української Галицької армії.

1929 рік — відповідно до Латеранських угод у центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1967 рік — Ізраїль взяв під контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

Церковне свято

7 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Феодота, єпископа Анкирського.

Феодот жив у III столітті в місті Анкира та утримував готель. Він розмовляв із постояльцями про віру та життя, завдяки чому навернув до християнства багатьох язичників і спонукав грішників до покаяння.

Під час переслідувань християн його готель став прихистком для вірян. Феодот відвідував ув’язнених, підтримував їх і таємно ховав тіла загиблих. За переказами, він отримав дар зцілення.

Також у той час загинули сім святих дів. Одна з них, Текуса, уві сні звернулася до Феодота з проханням підняти їхні тіла з озера та поховати. Коли він підійшов до води, піднявся сильний вітер, вода відступила і відкрилося дно, що дозволило виконати прохання.

Після цього правитель наказав катувати Феодота, а згодом стратив його. До останніх хвилин він не зрікся віри.

Іменини 7 червня

Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

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