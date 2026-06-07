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У Києві помітили рідкісний Mercedes-Maybach V12 Edition – у світі випущено лише 50 таких авто

08:48, 7 червня 2026
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Лімітований седан серії V12 Edition випустили накладом лише 50 автомобілів, а його вартість може перевищувати 340 тисяч доларів.
У Києві помітили рідкісний Mercedes-Maybach V12 Edition – у світі випущено лише 50 таких авто
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На вулицях Києва помітили рідкісний Mercedes-Maybach V12 Edition, який належить до лімітованої серії з усього 50 автомобілів у світі. За рівнем ексклюзивності ця модель перевершує багато сучасних колекційних суперкарів, адже, для порівняння, було випущено 499 екземплярів Ferrari LaFerrari та 500 автомобілів Bugatti Chiron, пишуть ЗМІ.

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Серію Mercedes-Maybach V12 Edition представили 23 вересня 2025 року під час закритого заходу для VIP-клієнтів у місті Чивітавекк'я. Випуск присвятили майже сторічній історії двигунів V12 бренду Maybach. У компанії нагадали, що ще у 1928 році модель Maybach Zeppelin стала першим серійним автомобілем із двигуном V12.

Характеристики Mercedes-Maybach V12 Edition (Z223)

  • Двигун: 6,0-літровий V12 BiTurbo, ручне складання
  • Потужність: 612 к.с. (450 кВт)
  • Крутний момент: 900 Нм (при 2000 об/хв)
  • Розгін 0–100 км/год: 4,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год (електронне обмеження)
  • Коробка передач: 9-ступінчаста автоматична 9G-TRONIC
  • Привід: повний (4MATIC)
  • Довжина кузова: 5 469 мм
  • Споряджена маса: понад 2 300 кг
  • Серія: обмежена, 50 автомобілів у світі
  • Програма виробництва: MANUFAKTUR (індивідуальне ручне оздоблення)
  • Особливості кузова: тритонове фарбування (Olive Metallic / Obsidian Black Metallic + срібляста лінія)
  • Декор: 24-каратне золото в емблемі та елементах оздоблення
  • Диски: ковані, 5-спицеві, у кольорі Olive Metallic
  • Інтер’єр: шкіра Nappa Saddle Brown + дерево бурштинового горіха

Серед інших особливостей моделі — табличка «1 of 50» на центральній консолі, кермо ручної роботи, срібні келихи для шампанського Robbe & Berking із гравіюванням серії, а також ексклюзивний брелок і скринька для ключів ручної роботи.

Офіційну вартість Mercedes-Maybach V12 Edition виробник не розкривав. Водночас базова версія Mercedes-Maybach S 680 на американському ринку коштує від 245 650 доларів, а вартість топових комплектацій сягає понад 340 тисяч доларів. Експерти галузі вважають, що через обмежений тираж, ручне оздоблення та використання дорогоцінних матеріалів ціна V12 Edition значно вища та може зростати в майбутньому як колекційна цінність.

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Київ авто транспорт

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