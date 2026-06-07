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Під час фестивалю в Огайо сталася стрілянина – поранені щонайменше 12 людей

09:06, 7 червня 2026
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Серед постраждалих — підліток і літні люди, двоє поранених перебувають у критичному стані; нападників поки не затримали.
Під час фестивалю в Огайо сталася стрілянина – поранені щонайменше 12 людей
Фото: АР
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У місті Толедо штату Огайо сталася стрілянина поблизу щорічного фестивалю Old West End. Унаслідок інциденту щонайменше 12 людей отримали поранення. Про це повідомляє NBC News.

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За словами заступника начальника поліції Толедо, стрілянина сталася невдовзі після 17:30 поблизу фестивалю. За попередніми даними, щонайменше двоє озброєних людей відкрили вогонь, імовірно стріляючи один в одного.

Двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Підозрюваних станом на вечір суботи затримати не вдалося.

Як повідомив лейтенант поліції, наймолодшому пораненому 14 років, найстаршому — 61 рік. Більшості потерпілих трохи більше 20 років.

На момент стрілянини на фестивалі перебували кілька сотень людей. Old West End є щорічним заходом у Толедо, який включає концерти, продуктові ярмарки, пивний сад та розваги для дітей.

Поліція проводить опитування потерпілих і свідків, а також вивчає записи камер відеоспостереження. За словами правоохоронців, під час фестивалю чергувала додаткова кількість поліцейських, зокрема співробітники поза службою, а також використовувалися мобільні камери безпеки.

Губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що глибоко стурбований інцидентом. Він наголосив, що літні фестивалі мають бути безпечним місцем для сімейного відпочинку без загрози насильства.

Після стрілянини організатори фестивалю оголосили про скасування всіх заходів, запланованих на неділю. В Асоціації Old West End заявили, що продовження святкувань за таких обставин було б недоречним і неможливим.

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