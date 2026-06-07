Во время фестиваля в Огайо произошла стрельба — ранены по меньшей мере 12 человек

Среди пострадавших — подросток и пожилые люди, двое раненых находятся в критическом состоянии; нападавших пока не задержали.

Фото: АР

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В городе Толедо штата Огайо произошла стрельба вблизи ежегодного фестиваля Old West End. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек получили ранения. Об этом сообщает NBC News.

По словам заместителя начальника полиции Толедо, стрельба произошла вскоре после 17:30 вблизи фестиваля. По предварительным данным, по меньшей мере двое вооруженных людей открыли огонь, предположительно стреляя друг в друга.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемых по состоянию на вечер субботы задержать не удалось.

Как сообщил лейтенант полиции, самому молодому раненому 14 лет, самому старшему — 61 год. Большинству пострадавших чуть больше 20 лет.

На момент стрельбы на фестивале находились несколько сотен человек. Old West End — ежегодное мероприятие в Толедо, которое включает концерты, продуктовые ярмарки, пивной сад и развлечения для детей.

Полиция проводит опрос пострадавших и свидетелей, а также изучает записи камер видеонаблюдения. По словам правоохранителей, во время фестиваля дежурило дополнительное количество полицейских, в частности сотрудники вне службы, а также использовались мобильные камеры безопасности.

Губернатор штата Огайо Майк ДеВайн заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом. Он подчеркнул, что летние фестивали должны быть безопасным местом для семейного отдыха без угрозы насилия.

После стрельбы организаторы фестиваля объявили об отмене всех мероприятий, запланированных на воскресенье. В Ассоциации Old West End заявили, что продолжение празднований в таких обстоятельствах было бы неуместным и невозможным.

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