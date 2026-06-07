Китай объявил о проведении специальной морской операции вблизи Тайваня после сделки Японии и Филиппин

Пекин заявил о защите своих национальных интересов и усилил активность в водах к востоку от Тайваня на фоне споров о морских границах и безопасности в регионе.

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Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня в ответ на недавние договоренности между Японией и Филиппинами о переговорах по пограничным вопросам. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации государственного агентства «Синьхуа», Министерство транспорта Китая организовало специальную операцию по контролю за морским движением. В Пекине заявили, что ее целью является осуществление морской административной юрисдикции и защита национальных интересов страны.

Китайская сторона расценила договоренности Токио и Манилы об обсуждении вопросов в водах к востоку от Тайваня как нарушение своего территориального суверенитета и морских прав. В Пекине подчеркнули, что указанные районы также пересекаются с исключительными экономическими зонами, на которые претендует Китай.

Как отмечает Bloomberg, в проведении операции участвуют морские агентства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря. Она стала продолжением действий Китая после того, как 1 июня страна направила корабли Береговой охраны для проведения правоохранительных патрулей к востоку от Тайваня.

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