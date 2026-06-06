Андрей Сибига: Путин потерял свой шанс выйти из этой провальной для него войны

Андрей Сибига предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал отказ главы Кремля Владимира Путина от инициативы прямых переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что тот потерял «шанс выйти из этой провальной для него войны».

«Отвергнув предложение Президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин потерял свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения становиться все более унизительными. Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже не осталось безопасных мест, которые не подвергались бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только возрастать», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Сибига напомнил об усилении международного давления на Москву из-за отказа прекратить агрессию.

«Международное давление не ослабнет — оно будет становиться только жестче. Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше оставить напрасные надежды на падение Украины, сокращение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию», — добавил министр.

Он предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, однако условия будут значительно хуже.

«Этот отказ Путина от мира должен привести к существенному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины», — резюмировал Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.