  1. В Украине

Андрей Сибига: Путин потерял свой шанс выйти из этой провальной для него войны

20:31, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Андрей Сибига предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.
Андрей Сибига: Путин потерял свой шанс выйти из этой провальной для него войны
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал отказ главы Кремля Владимира Путина от инициативы прямых переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что тот потерял «шанс выйти из этой провальной для него войны».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Отвергнув предложение Президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин потерял свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения становиться все более унизительными. Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже не осталось безопасных мест, которые не подвергались бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только возрастать», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Сибига напомнил об усилении международного давления на Москву из-за отказа прекратить агрессию.

«Международное давление не ослабнет — оно будет становиться только жестче. Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше оставить напрасные надежды на падение Украины, сокращение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию», — добавил министр.

Он предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, однако условия будут значительно хуже.

«Этот отказ Путина от мира должен привести к существенному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины», — резюмировал Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия путин Украина война Владимир Зеленский Андрей Сибига

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Украинцам разрешат обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах

Новый законопроект усиливает ответственность за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей, одновременно смягчая регулирование в отношении совершеннолетних лиц.

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]