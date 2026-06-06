Дания — Украина: где смотреть товарищеский матч
21:54, 6 июня 2026
Матч состоится на стадионе «Оденсе Стэдиум».
Фото: УАФ
В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.
Игра на стадионе «Оденсе Стэдиум» начнется в 19:30 по киевскому времени.
Посмотреть поединок можно будет на OTT-платформе MEGOGO. Также он будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.
Напомним, что в последний раз сборные Украины и Дании встречались в марте 2005 года. Тогда победу праздновали «сине-желтые» — матч завершился со счетом 1:0.
Сборная Дании, как и украинцы, не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026.
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