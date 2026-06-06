Дания — Украина: где смотреть товарищеский матч

Матч состоится на стадионе «Оденсе Стэдиум».

Фото: УАФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Игра на стадионе «Оденсе Стэдиум» начнется в 19:30 по киевскому времени.

Посмотреть поединок можно будет на OTT-платформе MEGOGO. Также он будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.

Напомним, что в последний раз сборные Украины и Дании встречались в марте 2005 года. Тогда победу праздновали «сине-желтые» — матч завершился со счетом 1:0.

Сборная Дании, как и украинцы, не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.