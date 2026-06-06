Данія – Україна: де дивитись товариський матч

Гра відбудеться на «Оденсе Стедіум».

Фото: УАФ

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У неділю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариську гру проти національної команди Данії.

Гра на «Оденсе Стедіум» розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Нагадаємо, востаннє збірні України та Данії зустрічалися в березні 2005 року. Тоді перемогу святкували «синьо-жовті» — рахунок матчу 1:0.

Збірна Данії, як і українці, не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026.

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