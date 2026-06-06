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На кордоні з Польщею 6 червня утворилися великі черги — де зафіксовано найбільше авто

19:34, 6 червня 2026
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Також фіксується накопичення автобусів на виїзд з України.
На кордоні з Польщею 6 червня утворилися великі черги — де зафіксовано найбільше авто
Фото: interfax.com.ua
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Державна прикордонна служба України повідомила, що 6 червня на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

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На виїзд з України:

Угринів - 25 автомобілів

Рава-Руська - 65 авто

Грушів - 25 авто

Краківець - 100 авто

Шегині - 60 авто

Нижанковичі 25 авто

Устилуг - 95 авто

Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі очікує один автобус.

«Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.

В Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.

Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%», - додали у ДПСУ.

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Державна прикордонна служба

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