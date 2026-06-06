На кордоні з Польщею 6 червня утворилися великі черги — де зафіксовано найбільше авто
Державна прикордонна служба України повідомила, що 6 червня на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.
На виїзд з України:
Угринів - 25 автомобілів
Рава-Руська - 65 авто
Грушів - 25 авто
Краківець - 100 авто
Шегині - 60 авто
Нижанковичі 25 авто
Устилуг - 95 авто
Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі очікує один автобус.
«Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.
В Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.
Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%», - додали у ДПСУ.
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