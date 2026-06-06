Пенсія по інвалідності: які розміри виплат, необхідні документи та способи оформлення

Інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.

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Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області роз’яснило питання оформлення пенсії по інвалідності.

Пенсія по інвалідності призначається:

- в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;

- незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;

- на весь строк встановлення інвалідності.

Хто встановлює інвалідність?

Інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.

Групи інвалідності

Залежно від ступеня втрати працездатності є три групи інвалідності – І, ІІ, ІІІ.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 №1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(статті 30 -35).

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років:

ДЛЯ І ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

необхідно від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

до 25 років — 1 рік страхового стажу;

26-28 років — 2 роки страхового стажу;

29-31 рік — 3 роки страхового стажу;

32-34 роки — 4 роки страхового стажу;

35-37 років — 5 років страхового стажу;

38-40 років — 6 років страхового стажу;

41-43 роки —7 років страхового стажу;

44-48 років — 8 років страхового стажу;

49-53 роки — 9 років страхового стажу;

54-59 років — 10 років страхового стажу.

Після досягнення пенсійного віку 60+ необхідно 15 років страхового стажу.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії, інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія призначається незалежно від тривалості набутого страхового стажу.

ДЛЯ ІІ-ІІІ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

необхідно від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

до 23 років — 1 рік страхового стажу;

24-26 років — 2 роки страхового стажу;

27-28 років — 3 роки страхового стажу;

29-31 рік — 4 роки страхового стажу;

32-33 роки — 5 років страхового стажу;

34-35 років — 6 років страхового стажу;

36-37 років —7 років страхового стажу;

38-39 років — 8 років страхового стажу;

40-42 роки — 9 років страхового стажу;

43-45 років — 10 років страхового стажу;

46-48 років — 11 років страхового стажу;

49-51 рік — 12 років страхового стажу;

52-55 років — 13 років страхового стажу;

56-59 років — 14 років страхового стажу;

60+ років — 15 років страхового стажу.

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

- особи з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком;

- особи з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком;

- особи з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (статті 18-23).

Призначаються у разі настання інвалідності:

- в період проходження служби;

- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70 % сум грошового забезпечення;

II група – 60 % сум грошового забезпечення;

III група – 40 % сум грошового забезпечення.

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 №796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

- із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

- або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Перелік основних документів

- заява;

- паспорт;

- ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання (на денній формі) та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);

- довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням особи або за необхідності) або довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (за необхідності).

Орган Пенсійного фонду України додає до заяви одержаний ним шляхом електронної інформаційної взаємодії витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення інвалідності.

Як подати документи до органу Пенсійного фонду України?

Онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, портал Дія;

Особисто:

до сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації або проживання);

Поштою:

якщо особа тимчасово проживає за кордоном, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

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