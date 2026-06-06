Пенсия по инвалидности: какие размеры выплат, необходимые документы и способы оформления

Инвалидность в Украине устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в учреждениях здравоохранения.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области разъяснило вопросы оформления пенсии по инвалидности.

Пенсия по инвалидности назначается:

в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности, при наличии необходимого страхового стажа;

независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;

на весь срок установления инвалидности.

Кто устанавливает инвалидность?

Инвалидность в Украине устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в учреждениях здравоохранения.

Группы инвалидности

В зависимости от степени утраты трудоспособности существуют три группы инвалидности — I, II и III.

Пенсии по инвалидности из солидарной системы

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статьи 30–35).

Назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

Для I группы инвалидности

Необходимо от 1 до 10 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором лицу установлена инвалидность:

до 25 лет — 1 год страхового стажа;

26–28 лет — 2 года страхового стажа;

29–31 год — 3 года страхового стажа;

32–34 года — 4 года страхового стажа;

35–37 лет — 5 лет страхового стажа;

38–40 лет — 6 лет страхового стажа;

41–43 года — 7 лет страхового стажа;

44–48 лет — 8 лет страхового стажа;

49–53 года — 9 лет страхового стажа;

54–59 лет — 10 лет страхового стажа.

После достижения пенсионного возраста 60+ необходимо 15 лет страхового стажа.

Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы либо вследствие ранения, увечья, контузии, иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революция Достоинства), у лица, которое обратилось за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия назначается независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа.

Для II–III группы инвалидности

Необходимо от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором лицу установлена инвалидность:

до 23 лет — 1 год страхового стажа;

24–26 лет — 2 года страхового стажа;

27–28 лет — 3 года страхового стажа;

29–31 год — 4 года страхового стажа;

32–33 года — 5 лет страхового стажа;

34–35 лет — 6 лет страхового стажа;

36–37 лет — 7 лет страхового стажа;

38–39 лет — 8 лет страхового стажа;

40–42 года — 9 лет страхового стажа;

43–45 лет — 10 лет страхового стажа;

46–48 лет — 11 лет страхового стажа;

49–51 год — 12 лет страхового стажа;

52–55 лет — 13 лет страхового стажа;

56–59 лет — 14 лет страхового стажа;

60+ лет — 15 лет страхового стажа.

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:

лица с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого рассчитывается размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Лицам с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно. Повторное освидетельствование таких лиц проводится только по их заявлению.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статьи 18–23).

Назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

либо не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

либо позже трехмесячного срока после увольнения, но вследствие заболеваний, возникших во время прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа — 100% суммы денежного обеспечения;

II группа — 80% суммы денежного обеспечения;

III группа — 60% суммы денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа — 70% суммы денежного обеспечения;

II группа — 60% суммы денежного обеспечения;

III группа — 40% суммы денежного обеспечения.

Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Порядок исчисления определяется Законом Украины от 28.02.1991 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (статьи 54, 59), Законом Украины от 29.06.2021 № 1584-IX и постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210.

Пенсия назначается в размере возмещения фактического ущерба, исходя:

из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986–1990 годах;

либо из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Перечень основных документов

заявление;

паспорт;

идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документы о стаже, приобретенном до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении (на дневной форме) и другие (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы);

справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (по желанию лица либо при необходимости) или справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах (при необходимости).

Орган Пенсионного фонда Украины прилагает к заявлению полученную им путем электронной информационной взаимосвязи выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица об установлении инвалидности.

Как подать документы в орган Пенсионного фонда Украины?

Онлайн:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через портал «Дія».

Лично:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации или проживания).

По почте:

если лицо временно проживает за границей — почтовым отправлением на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины.

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