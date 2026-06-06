Венгрия закрывает двери для трудовых мигрантов, но не для всех: коснется ли это украинцев

Венгрия ограничивает въезд трудовых мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Фото: Reuters

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Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ограничил приток трудовых мигрантов из стран, не входящих в Европейский Союз, правительственным указом, опубликованным 6 июня, пишет DPA.

Новые виды на жительство в рамках программы для трудовых мигрантов больше выдаваться не будут. Соответствующий указ уже опубликован в Официальном вестнике Венгрии.

Ограничение притока трудовых мигрантов было одним из предвыборных обещаний Мадяра.

Новый глава правительства объяснял свою позицию тем, что больше рабочих мест должны получать венгры, а компании не должны снижать уровень заработной платы за счет трудоустройства иностранцев. В то же время отраслевые объединения и работодатели подчеркивают, что во многих секторах венгерской экономики существует дефицит рабочей силы.

Новое регулирование предусматривает, что уже выданные виды на жительство останутся действительными до окончания срока их действия. При этом в документе не уточняется, можно ли будет продлевать такие разрешения после истечения их срока.

Указ не означает полного прекращения выдачи видов на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС. Запрет касается именно упрощенной программы для трудовых мигрантов, которая позволяла относительно легко нанимать работников из-за пределов Евросоюза через агентства, находившиеся под контролем окружения Виктора Орбана.

По оценкам, в Венгрии работают около 90 тысяч работников из стран, не входящих в ЕС, что составляет примерно 2% всей рабочей силы страны.

Большинство из них заняты в аккумуляторной и автомобильной промышленности, строительстве, на сезонных сельскохозяйственных работах и в службах доставки. В основном они прибыли из Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии.

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