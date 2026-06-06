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В НАТО рассматривают возможность новой помощи Украине на 70 млрд евро

18:50, 6 июня 2026
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Помимо финансирования, предложение будет включать новый механизм для более прозрачного отслеживания взносов.
В НАТО рассматривают возможность новой помощи Украине на 70 млрд евро
Фото: zbruc.eu
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Страны НАТО рассматривают идею выделения Украине нового пакета военной помощи на сумму 70 млрд евро, о чем может быть объявлено уже в следующем месяце на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщило издание Politico.

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По словам четырех дипломатов НАТО, предложение, распространенное Германией, будет включать новый механизм повышения прозрачности финансирования Украины.

Как отмечает издание, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов, которые будут рассматриваться на саммите лидеров НАТО 7–8 июля.

«Ключевым моментом является получение от Анкары твердого обязательства продолжать предоставлять Украине столь необходимую поддержку на устойчивой и более справедливой основе», — добавил пятый высокопоставленный дипломат НАТО. 

Источник также сообщает, что финансирование в размере 70 млрд евро не будет состоять исключительно из новых средств. Около 30 млрд евро поступят из уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита Украине в размере 90 млрд евро, а еще 40 млрд евро будут выделены через двусторонние программы поддержки.

Однако некоторые опасаются, что страны могут почувствовать меньшую необходимость в собственных пожертвованиях, если смогут рассчитывать на средства Европейского Союза.

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НАТО Украина

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