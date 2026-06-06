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Добровольно переданные следователю документы являются допустимыми доказательствами — Верховный Суд

19:40, 6 июня 2026
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Верховный Суд: добровольная передача вещей и документов следствию не является внепроцессуальным получением доказательств.
Добровольно переданные следователю документы являются допустимыми доказательствами — Верховный Суд
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Если лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и иные материалы, имеющие доказательственное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми. Такой вывод сделала Третья судебная палата КУС ВС по делу №529/1660/22.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

По результатам нового рассмотрения апелляционный суд отменил оправдательный приговор местного суда и вынес новый приговор, которым признал обвиняемого виновным по ст. 111-2 УК.

В кассационной жалобе обвиняемый указал, что материалы производства не подтверждают, что «грамота», «благодарность», трудовой договор, выписки из приказа были подписаны именно представителями РФ. Также он отметил, что указанные документы приобщены с нарушением процессуального закона и не являются доказательствами.

Позиция КУС ВС

Приговор апелляционного суда изменен: из мотивировочной части приговора и формулировки обвинения, признанного судом доказанным, исключены ссылки на совершение обвиняемым иных действий, подрывающих национальную безопасность Украины и представляющих непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю Украины.

Обоснование позиции КУС ВС

Коллегия судей КУС отметила, что допрошенный в судебном заседании апелляционного суда свидетель сообщил, что работал следователем СБУ и расследовал уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 УК, в том числе имелись сведения о совершении обвиняемым пособничества.

После частичной деоккупации Купянского района ему было предоставлено большое количество документов, относящихся к уголовному производству, в том числе «благодарность» и «грамота», которые указывали на наличие в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения и стали основанием для внесения сведений в ЕРДР по ч. 7 ст. 111-1 УК в отношении обвиняемого. Учитывая значительную нагрузку на следователей СБУ, дело было передано в следственное отделение Купянского управления полиции.

Коллегия судей КУС указала, что если лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и иные материалы, имеющие доказательственное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, выражая свое волеизъявление, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми.

Учитывая изложенное, а также то, что свидетели в судебном заседании подтвердили добровольную передачу указанных письменных доказательств, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что доводы стороны защиты о получении этих письменных доказательств внепроцессуальным способом являются необоснованными и не влияют на допустимость доказательств.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 15.04.2026 по делу № 529/1660/22 (производство № 51-7201км23) можно ознакомиться по ссылке.

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