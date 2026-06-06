Google будет платить SpaceX почти $1 млрд в месяц за мощности для ИИ

Google заключила масштабное соглашение со SpaceX на использование вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Фото: iclarified.com

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Компания SpaceX заключила еще одно масштабное соглашение о предоставлении вычислительных мощностей компании Google. О сделке компания сообщила в регуляторном отчете, опубликованном 5 июня.

Согласно условиям договора, Google будет платить SpaceX 920 миллионов долларов в месяц с октября 2026 года по июнь 2029 года за доступ к «примерно 110 тысячам графических процессоров NVIDIA (GPU), центральных процессоров (CPU), памяти и других связанных компонентов».

Это соглашение по продолжительности и масштабу похоже на то, которое SpaceX объявила в конце мая с компанией Anthropic. В рамках той договоренности Anthropic согласилась платить SpaceX 1,25 миллиарда долларов в месяц до 2029 года за аренду всех доступных вычислительных ресурсов дата-центра Colossus 1 возле Мемфиса, штат Теннесси. Этот центр xAI, которая сейчас входит в состав SpaceX, первоначально создала для собственных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Похоже, что соглашение с Google предусматривает доступ примерно к половине того объема вычислительных ресурсов, который получила Anthropic в Colossus 1. SpaceX не уточнила, какой именно дата-центр будет использовать Google. Ранее генеральный директор компании Илон Маск заявлял, что дата-центр Colossus 2 будет зарезервирован для нужд xAI.

До заключения соглашения со SpaceX компания Anthropic была существенно ограничена в вычислительных мощностях и повысила лимиты использования своих сервисов в тот же день, когда было объявлено о сотрудничестве. Google находится в иной ситуации: по некоторым оценкам, компания является крупнейшим в мире владельцем вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

В заявлении представитель Google объяснил заключение соглашения неожиданно высоким спросом на недавно запущенные продукты с искусственным интеллектом.

«Google Cloud и SpaceX являются давними партнерами. Это краткосрочное и своевременное соглашение, которое позволит нам получить дополнительные мощности для удовлетворения стремительно растущего спроса клиентов на нашу агентную платформу Gemini Enterprise, который оказался даже выше, чем мы ожидали», — отметили в компании.

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