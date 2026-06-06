Как записаться на прохождение видеоидентификации онлайн: инструкция от ПФУ

После подачи заявления на прохождение видеоидентификации уполномоченный сотрудник органа ПФУ свяжется с гражданином для согласования времени и способа ее проведения.

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Для прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо выполнить несколько шагов. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

1. На главной странице веб-портала в верхней панели выбрать вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи».

2. Заполнить необходимые поля электронного бланка:

персональные данные;

способ проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom);

вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестового языка, физическое сопровождение, другое).

3. Предоставить согласие на получение email-уведомлений от ПФУ и нажать «Подать заявление».

К заявлению могут быть приложены сканированные копии документов:

паспорт или ID-карта;

пенсионное удостоверение;

справка о присвоении идентификационного номера;

трудовая книжка или документы о стаже;

военный билет;

свидетельство о рождении и т. д.

Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.

После подачи заявления на прохождение видеоидентификации уполномоченный сотрудник органа Пенсионного фонда Украины свяжется с гражданином для согласования времени и способа ее проведения.

Видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения) — в согласованные с получателем время и способом ее проведения.

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