Как записаться на прохождение видеоидентификации онлайн: инструкция от ПФУ
Для прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо выполнить несколько шагов. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
1. На главной странице веб-портала в верхней панели выбрать вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи».
2. Заполнить необходимые поля электронного бланка:
- персональные данные;
- способ проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom);
- вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестового языка, физическое сопровождение, другое).
3. Предоставить согласие на получение email-уведомлений от ПФУ и нажать «Подать заявление».
К заявлению могут быть приложены сканированные копии документов:
- паспорт или ID-карта;
- пенсионное удостоверение;
- справка о присвоении идентификационного номера;
- трудовая книжка или документы о стаже;
- военный билет;
- свидетельство о рождении и т. д.
Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.
После подачи заявления на прохождение видеоидентификации уполномоченный сотрудник органа Пенсионного фонда Украины свяжется с гражданином для согласования времени и способа ее проведения.
Видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения) — в согласованные с получателем время и способом ее проведения.
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