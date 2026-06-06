В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания

Выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на ряде столичных пляжей.

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что по состоянию на 4 июня качество воды на ряде киевских пляжей является безопасным и соответствует установленным нормам.

В частности, купаться можно в Днепровском районе в пределах пляжей «Венеция», «Веселка», «Молодежный», «Предместная Слободка» и «Центральный», а также в Деснянском районе на пляже «Чорторый» в парке «Муромец» на реке Днепр.

В то же время в Минздраве напомнили, что официально пляжный сезон в Киеве пока не открыт.

Вместе с тем по результатам лабораторных исследований по состоянию на 4 июня выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на ряде столичных пляжей.

Из-за этого не рекомендуется купаться в Днепровском районе на пляжах «Детский» и «Золотой» на реке Днепр, а также на пляже «Тельбин».

В Деснянском районе зафиксировано несоответствие качества воды на пляжах «Радуга» (река Днепр) и «Троещина» (река Десенка).

Также вода не соответствует установленным нормам на пляже «Галерный» в Голосеевском районе и на пляжах «Остров Оболонь», «Вербный» и «Пуща-Водица» (5–7 линия) в Оболонском районе.

Граждан призывают учитывать результаты проверок качества воды при планировании отдыха возле водоемов.

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