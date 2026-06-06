Украинцам объяснили, как развестись за месяц и какие документы нужны

Украинцам разъяснили вопросы расторжения брака в отделе ГРАГС, по решению суда, а также за границей.

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Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы расторжения брака.

Расторжение брака в отделе ГРАГС

Подать заявление о расторжении брака в отдел ГРАГС можно по взаимному согласию, при отсутствии общих несовершеннолетних детей и споров относительно совместно нажитого имущества.

Для подачи заявления необходимо обратиться в любой отдел ГРАГС, имея при себе паспорта и свидетельство о браке. Если один из супругов не может лично обратиться для подачи заявления, он может заполнить заявление и заверить его нотариально. В таком случае второй супруг подает это заявление вместе со своим.

По истечении одного месяца со дня подачи заявления, при повторном обращении в отдел, производится регистрация расторжения брака и выдаются свидетельства.

Расторжение брака по решению суда

В суд супруги обращаются в случаях, когда имеют общих несовершеннолетних детей, отсутствует взаимное согласие на расторжение брака либо одновременно возникают споры относительно совместно нажитого имущества. Заявление подается лично или через представителя.

Суд выносит решение о расторжении брака и направляет его в отдел ГРАГС по месту вынесения для внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и проставления отметки в актовой записи о браке.

Как развестись, если супруги находятся за пределами Украины

Пребывание супругов за пределами Украины не создает юридических препятствий для расторжения брака. С целью обеспечения непрерывного доступа граждан к услугам в сфере ГРАГС в условиях военного положения Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет украинским дипломатическим учреждениям за рубежом удостоверять расторжение брака.

Сделать это супруги могут несколькими способами:

первый — касается пар, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и находятся в одном иностранном государстве. В таком случае супругам необходимо обратиться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины и подать совместное заявление о расторжении брака;

второй — актуален для пар, которые имеют общих несовершеннолетних детей или не могут подать совместное заявление. В таком случае расторгнуть брак можно в судебном порядке. Для удобства стороны могут воспользоваться онлайн-платформой «Электронный суд» для дистанционной подачи соответствующего заявления.

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