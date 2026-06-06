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ВС разъяснил, когда отказ суда в удовлетворении заявления обвиняемого об отводе защитника не является нарушением права на защиту

16:19, 6 июня 2026
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Суд рассмотрел дело осужденного о нарушении его прав в связи с отказом в замене защитника.
ВС разъяснил, когда отказ суда в удовлетворении заявления обвиняемого об отводе защитника не является нарушением права на защиту
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Отказ суда в удовлетворении заявления обвиняемого об отводе защитника не является нарушением права на защиту, если защитник во время судебного разбирательства активно осуществлял свои полномочия. К такому выводу пришла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда по делу № 354/1478/24.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 186 УК.

В кассационной жалобе осужденный указал, что местный суд вопреки требованиям ст. 54 УПК отказал в замене защитника, а суд апелляционной инстанции, нарушая положения статей 94, 404, 405–419 УПК, отметил, что материалы дела не содержат подтверждений нарушений права на защиту.

Позиция КУС ВС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что из материалов производства усматривается, что местный суд рассмотрел заявление (ходатайство) осужденного об отводе защитника и своим определением отказал в его удовлетворении, при этом в достаточной мере мотивировал принятое решение.

Апелляционный суд рассмотрел доводы осужденного о нарушении его прав в связи с отказом в замене защитника и обоснованно не установил нарушений, допущенных местным судом, а также справедливо обратил внимание на то, что защитник принимал активное участие в судебном разбирательстве, заявлял ходатайства, высказывал свою позицию, задавал вопросы свидетелям и обжаловал решение о мере пресечения в отношении подзащитного.

Следует отметить, что тот же защитник принимал участие и в рассмотрении дела судом кассационной инстанции, при этом осужденный не заявлял ходатайств или заявлений относительно его отвода либо замены. Учитывая изложенное, коллегия судей КУС не усматривает нарушений, допущенных судами в контексте указанных доводов осужденного.

Подробно ознакомиться с постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 13.04.2026 по делу № 354/1478/24 (производство № 51-4332км25) можно по ссылке.

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